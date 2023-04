Jetzt wird der Urlaub auf Mallorca zum Spielverderber-Trip – zumindest Party-Freunde müssen sich mächtig umstellen. Denn auch, wenn der Urlaub auf Mallorca für viele Deutsche der jährliche Sonnen-Trip ist, muss man auf der spanischen Insel verdammt viele Regeln beachten.

Sonne, Strand, Spaß und Alkohol. Dieses Quartett ist für viele deutsche Urlauber die Schlüsselformel, wenn es in den Urlaub auf Mallorca geht. Doch gerade Ballermann-Fans müssen inzwischen dicke Abstriche machen. Und wer gegen die neuen strengen Regeln verstößt, muss mit richtig schmerzhaften Geldbußen rechnen.

Urlaub auf Mallorca: Insel macht ernst! Party-Freunde müssen sich warm anziehen

Eines vorweg: Wer überhaupt Party auf Malle machen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Wer jünger ist, darf weder in Discos noch in Clubs rein. Und wer am Strand auf dicke Hose macht, verstößt gegen Regeln. Alle Gäste müssen mit Schuhen, Oberteil und Hose bekleidet sein. Mit nacktem Oberkörper an der Promenade spazieren ist also tabu. Auch Kostüme, Megafone und Lautsprecher sind wegen Lärmbelästigung verboten.

++ Urlaub auf Mallorca: Experten warnen! Wenn du eine Ferienwohnung buchen willst, solltest du dich vorsehen ++

Und auch die Zugangskontrollen vor jenen Clubs und Discos, für die man alt genug ist, sind strenger geworden. Wer negativ auffällt, also betrunken oder aggressiv ist, kommt nicht rein. Und wer sich dann weiterhin nicht benehmen kann, bekommt auf der ganzen Partymeile Hausverbot. Die Betreiber der Lokale sind untereinander vernetzt und haben einen direkten Draht zur Polizei.

Verkauf von Alkohol ab 21.30 Uhr verboten!

Auch das Saufen bis zum geht nicht mehr wird schwieriger. Denn der Alkohol-Verkauf ist nach 21.30 Uhr strikt verboten. Wer dann in den Hotels Party machen will, muss selbst mit dem All-Inclusive-Angebot Abstriche machen. Denn pro Mahlzeit sind maximal drei alkoholische Getränke erlaubt. Selbsterklärend auch, dass in Partylokalen der Konsum von Drogen streng verboten ist und der Besitz von der spanischen Polizei verfolgt wird.

Es geht noch weiter mit den neuen Regeln: Trinkgelage auf der Straße oder Treffen zum „Flatrate-Saufen“ sind verboten, dazu darf man keine Werbung für Alkohol machen. Lokale müssen außerdem ihre Außenbereiche von der Straße abgrenzen. Bars und Discos müssen getrennte Ein- und Ausgänge haben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Sex in der Öffentlichkeit illegal

Tja, und wer dann ein Techtelmechtel hat und sich beim Sex in der Öffentlichkeit, im Auto oder aber auch am Hotelfenster erwischen lässt, muss ebenfalls heftig blechen. Aufblasbare Sexpuppen, Handtücher mit anzüglichen Bildern, Müll hinterlassen, Wildpinkeln – alles illegal.

Mehr News:

Gegenüber „Bild“ klärt Maria Barbancho (31), Strafanwältin auf Mallorca, auf Nachfrage: „Wer gegen diese Auflagen verstößt, muss mit mindestens 100 Euro Strafe rechnen. Bei sehr schweren Verstößen kann es auch bis zu 3.000 Euro kosten.“ Auch das Rauchen an Stränden ist verboten, in Bars, beim Gang über die Straße und auf Restaurant-Terrassen gilt ohnehin schon ein Rauchverbot. Na, wer da als Party-Urlauber noch Spaß auf Malle sucht…