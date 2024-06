Urlaub auf Mallorca: Irre Szenen im Megapark – Besucher trauen ihren Augen kaum

Wer am Ballermann Urlaub macht, der hat meistens nur eins im Kopf: Feiern, was das Zeug hält. Für viele Partygänger ist dafür der Megapark die erste Adresse. Tagtäglich laufen dort Tausende Menschen ein und aus, die zu den Hits der Künstler tanzen und diese auch mal lauthals mit grölen.

An der Playa de Palma sagt man dabei, dass es nichts gibt, was man hier nicht schon gesehen hat. Doch das, was sich vor Kurzem auf der Bühne des Megaparks abgespielt hat, erleben die Feierwütigen nun wirklich nicht jeden Tag. Denn plötzlich wird es im Partytempel ganz schön romantisch.

Urlaub auf Mallorca: Alle blicken nur auf SIE

Auf Instagram teilt die offizielle Seite vom Megapark neulich ein Video, das ans Herz geht. Während Hunderte Menschen wild feiern, kommt plötzlich ein Mann auf die Bühne – und hat eine wichtige Mission. „Ich habe eine wirklich tolle Frau kennengelernt. Die Liebe meines Lebens!“, ruft der Deutsche namens Frank ins Mikrofon.

„Ist sie denn heute da?“, fragt der Moderator mit Blick ins Publikum. Die Menschen jubeln, als die Herzensdame dann unter tosendem Applaus neben ihrem Liebsten auf der Bühne erscheint. Sie selbst scheint nicht zu wissen, was gleich passieren wird. Dann geht alles ganz schnell.

Urlaub auf Mallorca: Besonderer Moment im Megapark

Frank geht prompt auf die Knie und macht seiner Partnerin einen Heiratsantrag! Diese zögert nicht lange und lässt sich den Ring von ihrem Liebsten anstecken. Die Megapark-Besucher sind außer Rand und Band und jubeln dem frisch vermählten Paar lauthals zu. Und auch die Instagramnutzer freuen sich für die beiden.

„Traumhafter Antrag. Ganz viel Glück den beiden“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise. „Morgen weiß er da nichts mehr von. Spaß! Alles Gute den beiden“, witzelt eine andere. So oder so werden die beiden diesen Tag wohl nie wieder vergessen.