Urlaub auf Mallorca: Touristen schauen blöd aus der Wäsche – jetzt wird es deutlich

Endlich schönes Wetter auf Mallorca. Pünktlich mit dem Mai kommt auch die Sonne auf die Baleareninsel. Und Urlauber auf Mallorca wissen: Mit Sonne ist das Strandvergnügen doch gleich noch mal ein ganz anderes. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad werden in den kommenden Tagen erwartet. Klar, dass da auch die Besuche auf der Insel steigen. Mit teils dramatischen Folgen für Touristen und Einheimische.

Ein Beispiel: Wer am Donnerstag (2. Mai 2024) mit dem Bus nach Palma reiste oder aus Palma zurück an die Playa de Palma wollte, durfte einiges an Zeit mit einplanen. Die Bus-Linie 25, die Palma mit der Playa de Palma und damit der Partyzone der Insel verbindet, platzte nämlich aus allen Nähten. Das musste auch der Autor dieser Zeilen am eigenen Leib erfahren, der insgesamt fünf Busse vorbeiziehen lassen musste, bevor er an der Haltestelle unweit der Kathedrale von Mallorca endlich einen erwischte, in dem noch etwas Platz übrig war. Aber auch Urlauber auf Mallorca, die mehr den Mietwagen präferieren, brauchten einen langen Geduldsfaden.

Urlaub auf Mallorca wird zum Geduldspiel

So berichtet doch die „Mallorca Zeitung“, dass sich am Donnerstag auf der Ma-11 in Richtung Soller teils kilometerlange Staus gebildet hatten. Diese waren so dramatisch, dass zeitweise gar der Soller-Tunnel komplett gesperrt werden musste, um die Anzahl der Autos, die im Tunnel warten mussten, zu reduzieren.

Und auch an der Playa de Palma war der Besucherandrang zu erkennen. Die Bars und Restaurants waren deutlich voller, als noch in den Tagen zuvor. Einzig am Strand war noch genügend Platz. Durch den starken Wind war es nämlich gefühlt deutlich kühler, als das, was das Thermometer anzeigte. Badewetter ist also noch nicht wirklich, auch wenn es sich manche nicht nehmen lassen konnten, auch bei diesen Temperaturen ins Meer zu springen. Aber wie heißt es so schön: Nur die Harten kommen in den Garten.

Warum ein Spaziergang an der Playa de Palma auch manchmal ganz schön hart sein kann, musste unsere Autorin am eigenen Leib erfahren. Hier hat sie ihre Erfahrungen aufgeschrieben.