Urlaub auf Mallorca mit Hund: Halter staunen – „Müsste es an jedem Flughafen geben!“

Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus! Wer Haustiere hat und Urlaub auf Mallorca mit Hund macht, wird die Situation kennen: Kommt man erst am Flughafen an und muss möglicherweise noch länger warten, wird der eigene Vierbeiner irgendwann unruhig. Klar, der Lärmpegel an einem Flughafen ist nicht zu unterschätzen. Selbst für uns Menschen kann es am Airport zuweilen stressig werden.

Dennoch gibt es eine gute Nachricht für alle, die Urlaub auf Mallorca mit Hund planen: Der Flughafen in Palma hat eine besondere Zone für Haustiere, der ihnen Ruhe garantiert! So können sie sich vom Reisestress erholen und auch mal selbst Energie bekommen. Die Entdeckung am Airport teilte jetzt eine Malle-Urlauberin auf Facebook.

Urlaub auf Mallorca mit Hund: Halter staunen

Es ist ohnehin sowohl für Halter als auch für Hund stressig, auf Reisen zu gehen. Allein der Flug kann schon die Beteiligten ans Äußerste bringen. Da ist es umso schöner, wenn am Airport Mallorca eine Ruhe-Oase für die Fellnasen existiert. Eine Urlauberin teilt ein Foto auf Facebook des „Ruhebereichs für Haustiere“, schreibt, dass sie ihn nach dem Security-Check und vor dem Boarding entdeckt hätte.

Zu sehen ist eine weitläufige Fläche mit Kiessand, auf der sich der Hund austoben kann. Dazu gibt es noch eine Wasserstelle zum Trinken und Baden. Wichtig vor allem auch, dass die Zone abgeschirmt vom übrigen Flughafen-Getöse ist, das Haustier also wirklich entspannen kann.

„Müsste es an jedem Flughafen geben!“

Die Reaktionen auf den Post überschlagen sich in ihrer Begeisterung. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Coole Sache! Müsste es an jedem Flughafen geben!“

„Echt toll, dass es so etwas in Palma gibt. Da hinkt unser Abflughafen Düsseldorf hinterher…“

„Da waren wir dieses Jahr auch schon mit unserem Veljko. Das fehlt in Deutschland!“

„Mein nächster Urlaub wird Palma, nur für meinen Hund und mich!“

„Das ist sehr schön und es gibt ja immer mehr Begleithunde.“

Aus den Kommentaren wird auch klar, dass es eine Hunde-Ruhezone auch draußen gibt – das vor der Sicherheitskontrolle beim Abflug. Na, wenn das mal kein Grund mehr für Hundehalter ist, den nächsten Urlaub auf Mallorca zu verbringen…