Urlaub auf Mallorca: Nächste Hiobsbotschaft! Fluggäste müssen erneut zittern

Die vergangenen Tage waren für etliche Mallorca-Urlauber der blanke Horror – zumindest für jene, die die Heimreise nach Deutschland antreten wollten.

Denn das Unwetter, das von Mittwoch (14. August) bis Freitag (16. August) über die Urlaubsinsel zog, sorgte am Flughafen für ordentlich Chaos. Dutzende Flüge wurden gestrichen. Teilweise mussten die Touristen mehrere Nächte auf dem Boden oder auf Stühlen am Flughafen schlafen (>>HIER<< berichtet eine Familie von ihrem Horror-Trip). Jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft für alle Reisende.

Urlaub auf Mallorca: Nächstes Unwetter soll kommen

Das Unwetter auf Mallorca galt eigentlich als durchgestanden. Der Betrieb am Flughafen in Palma läuft weitestgehend wieder auf Normalbetrieb. Doch am Himmel ziehen die nächsten dicken Wolken auf – die üble Folgen für Urlauber haben können. Besonders für die, die den Weg nach Deutschland antreten wollen.

Denn der spanische Wetterdienst „Aemet“ hat erneut die gelbe Warnstufe ausgerufen. Diese gilt am Sonntag (18. August) von 12 Uhr bis 18 Uhr im Norden von Mallorca. Gewitter mit Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter sind möglich. Der Süden der Insel soll vom Unwetter nahezu verschont bleiben. Hier können sich Touristen und Einheimische auf Temperaturen um die 30 Grad freuen – das Wetter bleibt allerdings eher wechselhaft.

Beim Blick auf das vorhergesagte Unwetter dürften nach dem ganzen Flughafen-Horror der vergangenen Tage bei etlichen Reisenden die Alarmglocken angehen. Denn das drohende Gewitter kann auch wieder Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben. Alle Urlauber, die am Sonntag die Insel verlassen wollen, sollten sich regelmäßig über den Status ihrer Flüge informieren. Etliche Fluggesellschaften geben Updates über Apps. Ansonsten kannst du auch auf der Internetseite des Flughafens Palma >>HIER<< schauen.