Urlaub auf Mallorca: Besucher können viel Geld sparen – an diesen Tagen besonders

Wenn der Himmel über Mallorca bedeckt ist, fällt auch der Tag am Strand ins Wasser. Der bewölkte Urlaubstag muss aber keinesfalls verschenkt werden – immerhin bietet er doch die beste Gelegenheit für einen Shoppingausflug.

Und wo ginge das besser als im Fashion Outlet auf Mallorca? Die Werbung dazu lässt sich jedenfalls überall auf Plakaten entlang der Playa de Palma finden – doch kann man dort wirklich Geld sparen? Unsere Redaktion hat vor Ort den Check gemacht.

Urlaub auf Mallorca: Schnäppchenjäger aufgepasst!

Rund zwanzig Minuten dauert es, bis man mit dem Express-Bus von El Arenal in der Inselhauptstadt Palma ist. Vom Hauptbahnhof aus fahren dann im Zehn-Minuten-Takt Züge in das Schnäppchen-Paradies in Marratxí – genauer gesagt zur Haltestelle Es Caülls. Und das für gerade mal 1,80 Euro pro Fahrt. Soviel dürfte in jeder Reisekasse noch vorhanden sein. Doch lohnt sich der Ausflug ins Outlet überhaupt?

Shopping-Freunde aufgepasst: Im Mallorca Fashion Outlet können regelrechte Schnäppchen ergattert werden. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Und wie! Bei Marken wie Calvin Klein, Hugo Boss oder Ralph Lauren wird sicher jeder fündig. Mit weiteren Shops von beispielsweise Under Armour, Converse und Nike schlagen auch die Herzen aller Sport-Fans höher. Für den Haushalt sind zudem Läden von Home&Cook, WMF oder auch Rituals vertreten.

Urlaub auf Mallorca: Dieser Ausflug lohnt sich auch für die Reisekasse

Beim Blick auf das Preisschild wird der Rabatt dann besonders deutlich. Denn tatsächlich können Schnäppchen von bis zu 60 Prozent ergattert werden. So hängt auf der Stange zum Beispiel ein Pullover für 59 Euro, für den man im Laden 149,90 Euro blechen müsste. Und Sparfüchse müssen jetzt besonders gut aufpassen: An einem Tag ist es nämlich noch günstiger als ohnehin schon.

Und zwar immer am letzten Donnerstag im Monat – dem sogenannten „Super Donnerstag“. Am besten also den nächsten Mallorca-Aufenthalt auf das Ende des jeweiligen Urlaubs legen und im Koffer noch ein wenig Platz für neue Kleidungsstücke, Accessoires und Co. lassen.