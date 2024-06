Urlaub auf Mallorca: Deutsche Touristen fassungslos – “Sehr beschämend”

An der Playa de Palma auf Mallorca ist immer etwas los. Dort befindet sich nämlich unter anderem auch der Ballermann – eines der beliebtesten Urlaubsziele für einige Deutsche.

In der Partyhochburg rund um die Bier- und Schinkenstraße wird nicht nur zum Großteil Deutsch gesprochen, es finden sich dort auch zahlreiche deutsche Lokale. Unter anderem auch ein „Deutscher Supermarkt“ – doch das Sortiment lässt zu wünschen übrig.

Urlaub auf Mallorca: Hier kann das Heimweh nicht gestillt werden

Unsere Redaktion hat sich unweit vom Bierkönig in einer Seitenstraße vor Ort ein eigenes Bild gemacht. Doch die Erwartung, zahlreiche bekannte Produkte aus der Heimat tütenweise nach draußen zu schleppen, war schnell verpufft: Außer ein paar Packungen Haribo, einem Glas Nutella und dem Actimel Joghurt war in den Regalen nichts zu finden, was man aus Supermärkten oder Discountern wie Aldi, Rewe, Kaufland und Co. in Deutschland kennt.

Darüber sind auch andere deutsche Touristen an der Playa empört. „Der Laden nennt sich deutscher Supermarkt, hat aber in erster Linie nur spanische Artikel. Der Eroski führt mehr deutsche Produkte als der angeblich ‚Deutsche Supermarkt‘. Bin sehr enttäuscht“, schilderte beispielsweise ein Kunde im Netz seinen Unmut. Und mit dieser Einstellung ist er definitiv nicht allein.

Vor Jahren sah es an der Playa noch anders aus

„Weder deutsch, noch günstig oder gut“, kommentierte ein weiterer User. Neben den erhöhten Preisen seien auch einige Produkte schon weit über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und offenbar funktioniert auch das Rechnen an der Kasse nicht immer korrekt. „Finde ich sehr beschämend, wenn man 2-3 Artikel kauft und eigentlich schon das Geld passend hat“, äußerte eine Kundin.

Das sah vor fünf Jahren offenbar alles noch ganz anders aus. „Deutscher Supermarkt für alle, die Selbstverpfleger sind und auf deutsche Produkte nicht verzichten wollen. Große Auswahl und das Personal ist sehr freundlich und zuvorkommend“, heißt es beispielsweise in einer Rezension aus dem Jahr 2019.

Gut möglich, dass im Laufe der Jahre der Besitzer des Ladens gewechselt hat oder schlichtweg ein neues Konzept am Ballermann bevorzugt. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wie der Name zustande komme und welche deutschen Produkte es denn überhaupt dort zu kaufen gebe, wollte sich jedoch niemand vom Personal dazu äußern.

Bei der Getränkeauswahl kann nicht gemeckert werden

Genügend Kundschaft scheint dennoch vorhanden zu sein. Das könnte wiederum der guten Lage zu verdanken sein. Zudem könne man laut Kundenaussage auch kein schlechtes Wort über die große Getränkeauswahl verlieren – allerdings kaum mit deutschen Marken bestückt. Doch wer weiß, vielleicht ändert sich in dieser Hinsicht ja in den kommenden Wochen und Monaten noch etwas.