Urlaub auf Mallorca: Café sorgt für Furore – „Vorsicht Touri-Abzocke“

Im Urlaub auf Mallorca es sich mal so richtig gut gehen lassen! Das dürfte das Ziel aller Urlauber auf der Insel sein. Neben dem Sonnenbaden am Strand und dem Schwimmen im Meer gehören Ausflüge in Cafés, Bars und Restaurants zur Tagesordnung dazu.

Für einen deutschen Urlauber endete ein Besuch in einem Café in Mallorcas Hauptstadt Palma mit einem Schock und ordentlich Ärger. Was war geschehen?

Urlaub auf Mallorca: Cafébesuch endet in großem Ärger

Der Deutsche, der am 12. August Urlaub auf Mallorca machte, hatte sich in das Café Cappuccino in Palma gesetzt und dort zwei Latte Macchiato und zwei Stück Mandelkuchen bestellt. Als er am Ende seines Besuchs hier die Rechnung forderte der große Schock: 36,80 Euro für zwei Cafés und zwei Kuchen!

Sein Ärger darüber muss so groß gewesen sein, dass der deutsche Urlauber in einer Mallorca-Facebook-Gruppe ein Bild seiner Rechnung teilte und dazuschrieb: „Grand Café Cappuccino in Palma. Vorsicht Touriabzocke!!! Für ein Stück Mandelkuchen berechnet dieser unseriöse Laden …. ACHTUNG – 12 Euro. Kann nur raten diesen Laden zu meiden.“

Das Cappuccino Grand Café befindet sich direkt an der Ecke des Paseo del Borne im Herzen der Stadt. Um die Ecke geht es in Palmas berühmte Altstadt mit ihren Gassen und der bei Touristen besonders beliebten Einkaufsstraße in der Carrer Colom. Die vielen Touristen, die Urlaub auf Mallorca machen, kommen an diesem exklusiven Ort darum des Öfteren vorbei. Und das hat seinen Preis!

Cappuccino in Palma spaltet die Meinungen

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post teilen sich die Meinungen. Die einen stimmen dem deutschen Urlauber auf Mallorca zu, dass die Preise in keinem Verhältnis zu den Produkten stehen können. „Der Laden ist Abzocke. Die nehmen für ein Ei Benedikt 28€. Dann kommt noch Kaffee dazu oder sonst was. Für mich steht das in keinem Verhältnis“, so eine deutsche Userin.

Das Cappuccino im Herzen von Palma. Hier kommen viele Menschen her, die Urlaub auf Mallorca machen. Foto: Vanessa Schubert/DER WESTEN

Doch viele weitere Personen sind ganz anderer Meinung. Eine Deutsche, die auf Mallorca zu leben scheint, schreibt: „Über die Preise im Verhältnis zu Qualität im Cappuccino lachen wir hier auf der Insel schon seit Jahren. Es geht viel ums Sehen und gesehen werden für die, die das mögen. Jedem das Seine. Aber mit Touristenabzocke hat das nichts zu tun.“

Die meisten User unter dem Facebook-Post aber fragen sich, warum der Mann denn nicht vorher einen Blick in die Karte, beziehungsweise auf die Preise geworfen habe. Denn diese stehen nicht nur in den Karten, die man hier sofort ausgehändigt bekommt, sobald man sich setzt, sondern auch an großen Tafeln direkt am Eingang zum Café.