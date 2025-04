Urlaub auf Mallorca: Gefährliche Falle – Touristen tappen aktuell immer wieder hinein

Für viele Deutsche ist ein Urlaub auf Mallorca ein Muss. Das liegt nicht nur an den Partymöglichkeiten am Ballermann, sondern auch an der Vielfältigkeit der spanischen Insel.

Vor Ort gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken und auch kulinarisch hat die Insel einiges zu bieten. Auch wenn sich viele Touristen einen Urlaub auf Mallorca wohl sorgenfrei und entspannt vorstellen, ist dort Vorsicht geboten. Andernfalls tappen sie in eine gefährliche Falle.

Urlaub auf Mallorca: Vorsicht vor Betrügern

Betrüger gibt es überall – auch auf der spanischen Insel Mallorca. Das musste eine Touristin nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ am Freitag (21. März) am eigenen Leib erfahren. Ihr wurde in Cala Millor eine Halskette im Wert von 10.000 Euro und ihr Portemonnaie aus der Tasche geklaut.

Die Betrügerin setzten dafür auf die sogenannte „Rosmarin Masche“. Sie bot ihrem Opfer einen Rosmarin-Zweig an, und lenkte sie mit Komplimenten ab. Dadurch bot sich ihr die Möglichkeit, die Kette von dem Hals der Frau zu entfernen. Nachdem das Opfer den Verlust bemerkt hatte, wandte sie sich an die Polizei und die Betrügerin wurde gefasst – ebenso wie der Mann, der mit ihr unterwegs war. Die Frau hatte also Glück im Unglück. Dennoch ist bei einem Urlaub auf Mallorca Vorsicht geboten.

Vorsicht vor „Rosmarin Masche“

Die „Rosmarin Masche“ ist längst nichts Neues und dennoch haben Betrüger damit immer wieder Erfolg. Um an die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen, ist ihnen jedes Mittel recht. Im Urlaub auf Mallorca muss es nicht zwangsläufig ein Rosmarin-Zweig sein.

Hier mehr lesen:

In einigen Fällen nutzen Betrüger stattdessen Nelken, um ihre Opfer abzulenken oder bitten um eine Spende. Zudem sind sie oft zu zweit unterwegs. Es ist also ratsam, seine Wertgegenstände im Urlaub in Mallorca nah bei sich zu halten und aufmerksam zu sein.