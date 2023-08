Urlaub auf Mallorca: Schock-Aufnahmen! Touristen erkennen den Ballermann nicht mehr wieder

Diese Szenen will kein Tourist beim Urlaub auf Mallorca sehen. Doch sie gehören mittlerweile längst zum Alltag auf der Baleareninsel dazu. Was war passiert?

Wer seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, freut sich eigentlich auf malerische Strände. Im Inneren der Insel lockt Mallorca zudem (speziell im Westen) mit sehr viel Grün und der traumhaften Tramuntana-Bergkette. Dort warten viele gemütliche Cafés in den verwinkelten Gassen der kleinen Dörfer nur darauf, dass Urlauber gemeinsam mit Einheimischen die Seele baumeln lassen.

Urlaub auf Mallorca: Bilder schockieren

Doch dieses Idyll finden die Menschen längst nicht an allen Orten der Insel. Wer bei seinem Urlaub auf Mallorca an den berüchtigten Party-Hochburgen aufkreuzt, wird schnell eine andere Szenerie vorfinden. In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit Videos, die einen gigantischen Müllteppich an der Playa de Palma zeigen.

Ein überfüllter Abfalleimer am leeren Strand von El Arenal: Wenn doch nur jeder Abfall hier landen würde… Foto: imago/blickwinkel

Die (eigentlich) wunderschöne Strand-Promenade führt von der Hauptstadt der Insel bis zum berühmten Ballermann. In den frühen Morgenstunden eines jeden Tages säumen den Weg unzählige Verpackungen lokaler Fast-Food-Ketten sowie Getränkebecher und sonstiger Abfall.

An der Playa de Palma fühlen viele Anwohner sich seit langer Zeit von den Behörden im Stich gelassen. Foto: imago images / Geisser

Mallorca wegen Urlaubern vermüllt

Der Anblick ist eine Schande für viele Touristen, die sich eigentlich wegen der Schönheit der Insel für einen Urlaub auf Mallorca entschieden hatten. Doch nicht nur die Touristen sind von den Szenen angewidert. Ganz besonders frustriert sind die Anwohner. Immer wieder schlagen sie bei den örtlichen Behörden Alarm. Allmählich fühlen die Mallorquiner sich machtlos.

In Party-Hochburgen wie am Ballermann oder auch in Magaluf oder Cala Ratjada nehmen solche Bilder immer mehr Überhand – und das, obwohl die Behörden seit Jahren versuchen, strenger gegen die Exzesse und ihre Folgen vorzugehen. Doch alle Verbote und sonstigen Versuche schlugen ganz offensichtlich fehl. Und so müssen Anwohner und Touristen weiterhin jeden Tag diese grässlichen Bilder ertragen.