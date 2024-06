Urlaub auf Mallorca: Nicht nur der Ballermann! Schlagerstar verrät 3 Party-Geheimtipps

Mallorca hat so einiges zu bieten. Bei zahlreichen deutschen Urlaubern ist die Balearen-Insel aber dennoch in erster Linie für den Ballermann bekannt. Nicht ohne Grund pilgern jährlich Unmengen an Touristen an die Playa de Palma.

Dabei gibt es noch mindestens drei weitere Orte auf der Insel, an denen täglich eine Party steigt. Mallorcas meist gebuchter Schlagersänger Alex Engel hat sie unserer Redaktion verraten.

Auch interessant: Frau macht Kurz-Urlaub auf Mallorca: „Ihr wollt nicht in meiner Haut stecken“

Urlaub auf Mallorca: Nicht nur am Ballermann steppt der Bär

Auf Platz 3 im persönlichen Ranking des Musikers zu den Ballermann-Alternativen landete Paguera: „Ein deutscher Ort mit vielen Bars und Kneipen, in denen auch deutsche Partymusik läuft.“ Darüber hinaus hat die Gegend noch einen regelrechten Promi-Hotspot zu bieten – nämlich Krümels Stadl. Hier treten täglich Stars wie Alex Engel selbst, Olaf Henning oder aber auch Marc Terenzi auf.

Alex Engel ist Mallorcas meist gebuchter Schlagersänger. Neben dem Ballermann verrät der Musiker noch drei weitere Spots zum Feiern auf der Insel. Foto: IMAGO/nicepix.world

„Wer also abends was erleben will und sich nicht davor scheut, etwas Außergewöhnliches zu erleben, dem sei auf jeden Fall ein Besuch in Krümels Stadl empfohlen“, so der „Am Strand von Maspalomas“-Interpret. Doch auch für die ältere Generation sei mit Lokalen wie „vino y mas“ oder dem „Bei Hermine“ bestens gesorgt.

Urlaub auf Mallorca lohnt sich auch an anderen Ecken der Insel

Auf dem zweiten Platz der Ballermann-Alternativen ist Cala Millor zu finden. Die an der Ostküste der Insel gelegene Ortschaft sei „tendenziell eher für Familien und ein etwas älteres Publikum“ – trotzdem kann hier auch ordentlich gefeiert werden. Beispielsweise in dem erst Anfang Mai eröffneten Schlagerbiergarten. Auch dort kann regelmäßig zu Livemusik das Tanzbein geschwungen werden.

Der unangefochtene Spitzenreiter in Sachen Ballermann-Konkurrenz ist und bleibt für Alex Engel jedoch Cala Ratjada: „Ein ehemaliges Fischerdorf, das touristischer geworden ist, aber trotzdem seinen einstigen Charme nicht komplett verloren hat.“ Für den Schlagerstar der perfekte Mix aus einer beeindruckenden Kulinarik, einem tollen Ambiente und jeder Menge Möglichkeiten.

Mallorcas meist gebuchter Schlagerstar versichert „bis früh morgens feiern gehen“

Inmitten des mallorquinischen Flairs kann nämlich auch in Cala Ratjada getanzt und geschunkelt werden. „Und das nicht nur in ein bis zwei Bars, sondern gleich drei große Diskotheken sorgen im Zentrum dafür, dass man auch bis früh morgens feiern gehen kann“, schwärmte Alex Engel.

Mehr News:

Allen Ballermann-Fans empfiehlt er den Bierbrunnen, die Liebhaber der Schlagermusik kommen hingegen im Königgarten voll und ganz auf ihre Kosten. Damit steht dem nächsten Urlaub auf Mallorca – fernab der Playa de Palma – also nichts mehr im Wege.