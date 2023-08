Urlaub in Kroatien: Neues Gesetz sorgt für Chaos! Auch Touristen sind betroffen

Im Urlaub in Kroatien hat Stress eigentlich nichts zu suchen – schließlich wollen Touristen während ihrer Ferien vor allem am Strand entspannen oder sich im Meer erfrischen.

Doch selbst für einen Strandtag müssen Touristen mal den ein oder anderen Supermarkt aufsuchen, um sich mit Snacks und Getränken einzudecken. Genau das wird in Kroatien jetzt allerdings immer öfter zum Problem – schuld ist ein neues Gesetz.

Urlaub in Kroatien: Neue Regel an Feiertagen

Das neue Ladenschlussgesetz in Kroatien wirkt sich auch auf die Urlauber in dem Land aus. Geschäfte, Bäckerei und Märkte dürfen seit Mai 2023 nicht mehr an Sonn- und Feiertagen öffnen. Bisher war das erlaubt, doch mit dem Shopping an diesen Tagen ist nun Schluss!

Weil Kroatien aber gerade in den Sommermonaten regelrecht von Touristen überlaufen wird, wird es in den wenigen Läden, die dennoch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, eng. So brach im August bereits mehrmals das Chaos aus, wie „Index.hr“ berichtet.

Am 5. August etwa, einem nationalen Feiertag, der auf einen Samstag fiel, kam es zu langen Schlangen von Urlaubern, die vor Busbahnhöfen und Tankstellen anstanden. Geschäfte in Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen gehören zu den wenigen Ausnahmen des neuen Ladenschlussgesetzes. Auch am Dienstag (15. August) machte sich das Geschäftschaos bemerkbar, als der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt abermals für geschlossene Supermärkte sorgte.

Urlaubsstädte wollen Gesetz aushebeln

Die Sonntage in dem Urlaubsland sind dabei nicht mal das Problem, da jedes Geschäft selbst 16 Sonntage in einem Jahr festlegen darf, an denen es geöffnet hat. Aufgrund der Touristen-Hochsaison im Sommer nutzen die meisten Geschäfte dieses Kontingent im Sommer. Für gesetzliche Feiertage gibt es diese Sonderregelung allerdings nicht.

Mehrere Gemeinden an der Küste (darunter Split, Pula und Rovinj) haben sich jetzt deshalb eine Möglichkeit überlegt, um das neue Gesetz auszuhebeln – und einzelne Feiertage und Sonntage zum Kirmes- oder Messetag erklärt. Laut einer Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums in Zagreb enthalte das Gesetz durchaus die Option, dass Geschäfte an Kirmestagen geöffnet sein dürfen.