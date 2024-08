Urlaub in Kroatien: Unterschätzte Gefahr im Wasser – Touristen trifft sie übel

Türkisblaues Meerwasser, ein Panorama aus Bergen und ein kilometerlanger Sandstrand – die Urlaubs-Insel Krk in Kroatien ist bei Touristen nicht ohne Grund beliebt. Gerade im Sommer ist sie ein gefragtes Reiseziel.

+++ Urlaub in Kroatien: Irre Szenen am Strand – Touristen wagen sich nicht mehr ins Meer +++

Auf der To-Do-Liste der Reisenden stehen sicherlich zwei Punkte ganz weit oben: Sonnenbaden und in der Adria zu baden. Der Badespaß vergeht Urlaubern in Kroatien jetzt aber ganz schnell. Denn eine viel unterschätzte Gefahr könnte sie nun überraschen. Dabei ist es für viele Touristen ein Traum, in IHRE Nähe zu kommen!

Urlaub in Kroatien: Reisende in Gefahr!

Mit Delfinen zu schwimmen gilt in vielen Urlaubsländern als Attraktion und Must-Do. Touristen gehen daher wohl automatisch davon aus, dass die Tiere allgemein recht friedliche Zeitgenossen sind. Doch der Schein trügt, wie Wissenschaftler jetzt einmal mehr deutlich machen.

Auch spannend: Camping-Urlaub am Bodensee: Eklige Plage geht um – Touristen ertragen es kaum

Denn vor der Insel Krk in Kroatien treibt jetzt ein Delfin sein Unwesen, der alles andere als friedlich daher kommt. Eigentlich gelten die Wassertiere als Rudeltiere. Aber dieser Kurzschnauzen-Delfin ist in der Adria jetzt ganz alleine unterwegs und allein das sollte Urlauber in Kroatien bereits skeptisch machen.

Diese Urlaubs-News könnten dich jetzt auch interessieren:

Wie Wissenschaftler des Blue World Institutes jetzt einmal mehr warnen, handelt es sich bei dem wilden Exemplar nämlich um ein Raubtier. „Wir müssen uns bewusst sein, dass intensive Interaktion mit Menschen unweigerlich ein Risiko für Delfine und Menschen darstellt”, warnen die Experten jetzt auf Facebook. Urlauber sollten aber auch aus einem anderen Grund besser Abstand von Delfinen halten.

DAS wird Menschen auch gefährlich

Denn die Tiere können außerdem gefährliche Krankheiten wie Tuberkulose auf den Menschen übertragen. Auch umgekehrt können Urlauber in Kroatien die Delfine mit gefährlichen Krankheiten anstecken und damit „eine große Anzahl von Tieren zum Sterben bringen“. Deshalb sollten Touristen unbedingt Abstand halten, auch wenn es ihnen schwerfallen dürfte.