Urlaub in Kroatien: Ekel-Eklat! Touristen dreht es nach Meer-Besuch den Magen um

Malerische Strände, das Mittelmeer und wunderschöne Küstenorte – der Urlaub in Kroatien ist bei Touristen hoch im Kurs. Gerade im Sommer tummeln sich dort derzeit wieder viele Reisende.

Doch jetzt dreht es einigen Urlaubern in Kroatien den Magen um – und das ausgerechnet am Strand! Reihenweise Touristen wollen jetzt nicht mehr ins Wasser, Experten warnen sogar vor dem Meer-Besuch. Was steckt da bloß dahinter?

Urlaub in Kroatien: Kot-Alarm im Wasser!

Die kroatische Insel Korčula ist für viele Touristen auch in diesem Jahr wieder ein beliebtes Urlaubs-Ziel. Ihre Freude wird in diesem Sommer allerdings bitterlich getrübt. Denn im Meer-Wasser der Adria herrscht Ekel-Alarm!

Der Grund? Laut dem kroatischen Nachrichtenportal „Dnevnik“ ist das Meer-Wasser in diesem Jahr so sehr verschmutzt, dass beim Baden Gesundheitsgefahr besteht. Dafür soll der Fäkal-Keim „Escherichia coli“, vielen besser bekannt als E. coli, verantwortlich sein, der sich derzeit im Wasser tummelt. Und wer damit in Kontakt kommt, dem könnte nach dem Meer-Besuch übel werden.

Urlauber in Kroatien in Gefahr

Neben Magen-Darm-Problemen wie Durchfall und Übelkeit können auch Entzündungen an Ohren, Augen, der Nase und der Haut auftreten. In seltenen Fällen kann es sogar zum Nieren-Versagen kommen. Urlauber sollten es in Kroatien also derzeit besser nicht drauf ankommen lassen und die Adria meiden.

Auch das kroatische Umweltamt hat bereits eine Warnung für den Küstenabschnitt am Strand des Hotels Lume in Smokvica auf Korčula herausgegeben. „Da die Meeresprobe (…) aufgrund der fäkalen Verschmutzung nicht den Anforderungen der Verordnung entspricht, wird das Schwimmen bis auf Weiteres nicht empfohlen“, berichten das Institut für öffentliche Gesundheit des Kreises Dubrovnik-Neretva. Statt Bade-Spaß heißt es für viele Kroatien-Touristen also erst mal Vorsicht, bevor der Urlaub noch in einem fiesen Infekt endet.