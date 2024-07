Urlaub in Kroatien: Adria kurz vorm Kollaps! Touristen halten es nicht aus

Des einen Freud ist des anderen Leid – während man sich hierzulande nach warmen Temperaturen sehnt, ist der Sommer in anderen Ländern in Europa mehr als angekommen.

Ein Urlaub in Kroatien hält daher wettertechnisch, was er verspricht – allerdings ist die Hitze dort für viele Menschen mittlerweile nicht mehr schön.

Urlaub in Kroatien wird zur Belastungsprobe

36 Grad und es wird noch heißer – das gilt aktuell vor allem im Urlaub in Kroatien. Das Land an der Adria ist seit einigen Tage von einer regelrechten Hitzewelle betroffen, am Donnerstag (18. Juli) soll es in den Städten Split und Dubrovnik bis zu 38 Grad heiß werden.

Laut kroatischer Medien wie „Croatia Week“ wurde im gesamten Land die Warnstufe Rot ausgerufen. Doch nicht nur am Strand und in der Stadt leiden Einheimische wie Touristen unter den Temperaturen – die Hitze hat mittlerweile auch das Meerwasser erreicht.

So hat sich das Meer deutlich erwärmt, am Montag (15. Juli) war die Temperatur an keiner Messstelle unter 26 Grad. Im See Mljet-Malo Jezero wurde am Mittwoch (17. Juli) eine Wassertemperatur von 29,7 Grad gemessen – das ist ein neuer Rekord. Bisher lag dieser bei 29,5 Grad, 2015 an der Insel Rab dokumentiert.

Urlaub in Kroatien: Hitze sorgt für Ekel-Alarm am Strand

Die Hitze in Kroatien belastet damit nicht nur Touristen und Einwohner, sondern auch das Ökosystem im Meer. Unter anderem verursacht das warme Meerwasser Ansammlungen von Algen (auch Algenblüte genannt), die als dicker Schleim an die Strände gespült werden.

Schon im Juni gab es diesen Algenschleim an mehreren Stränden an der Adria. In Slowenien soll das Problem so ausgeprägt wie noch nie sein. Neben Kroatien tritt der Schleim auch in Spanien und der Türkei auf.

Auch Quallen können sich bei dem warmen Meerwasser rasant vermehren, was wiederum zu einer gesundheitlichen Gefahr für Touristen im Urlaub in Kroatien führt.