Urlauber wollen Strandtag in Italien verbringen – sie haben nicht mit diesen Preisen gerechnet

Dass ein Urlaub keine günstige Angelegenheit ist, ist den meisten wohl bekannt. Doch DIESE Preise in Italien lassen die meisten Touristen sicher mit den Ohren schlackern!

Puh, da ist tief einatmen angesagt: So mancher Italien-Urlauber brauch bei seinem nächsten Besuch ein dickes Portemonnaie. Die Preise an den Stränden explodieren!

Luxus-Urlaub in Italien kostet eine Stange Geld

Wie die „Bild“ berichtet, sind besonders an den Edelstränden in Italien die Preise in die Höhe geschossen. Die gute Nachricht vorweg: An den „normalen“ Strandbädern bleiben die Preise – im Vergleich zu 2024 – weitestgehend stabil.

Doch an einigen exklusiven Stränden scheint es nach oben hin absolut keine Grenze zu geben, was die Preise angeht. So kostet ein sogenanntes „Imperial Tent“ (übersetzt: kaiserliches Zelt) im Edel-Beach-Club „Twiga“ in der toskanischen Versilia bis zu 1.500 Euro am Tag! Platz haben dort aber immerhin bis zu zehn Personen, es gibt vier Betten, vier Liegestühle, vier Sonnenliegen, drei Stühle und einen Tisch – trotzdem ein happiges Vergnügen!

Über 500 Euro für einen Tag

Im „Augustus Hotel“ in Forte dei Marmi (auch Toskana) zahlt man laut der „Bild“ im August 560 Euro pro Tag für zwei Einzel-Liegen, ein Doppelbett, zwei Liegestühle, Handtücher und einen Safe.

Und wer Luxus auf Sardinien genießen will, muss ebenfalls blechen. Im „Nikki Beach Costa Smeralda“ kostet ein Strandbett mit Sofa insgesamt 550 Euro. Immerhin gibt es davon 230 Euro als Verzehrgutschein wieder zurück.

Auch in Venedig wird’s teuer

Im „Hotel Excelsior“ in Venedig zahlst du 515 Euro pro Tag für eine Strandhütte in der ersten Reihe. Dazu bekommst du unter anderem auch zwei Liegestühle, eine Matratzenliege und ein Tisch mit Sitzgelegenheiten.

Wer Luxus im Urlaub in Italien will, der bekommt das auch deutlich im Portemonnaie zu spüren.