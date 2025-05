Urlaub in Italien: Geheimtipp für Rom! Einwohnerin verrät Trick für Touristen

Italien gehört zu den beliebtesten Reisezielen von Urlaubern. Ob einen Trip in die historischen Städte von Rom, Florenz und Co. oder mit dem Auto durch die malerische Landschaft fahren – das Land hat so einiges zu bieten.

Auch kulinarisch! Denn ein Urlaub in Italien ohne Pizza, Pasta und Eis ist beinahe unvorstellbar. Doch gerade bei Letzterem gibt es besonders in den großen Metropolen mit vielen Touristen einiges zu beachten. Eine Einwohnerin hat ein paar gute Tipps und Tricks parat.

Eis im Urlaub: Diese Tipps sind Gold wert!

Und genau diese Tipps teilt Jasmine Bellepak auf ihrem TikTok-Account mit ihrer Community. Auf einer Tour durch Rom erfährt sie von einer Einwohnerin nützliche Kniffe und No-Gos in Sachen Eis. „Die erste Regel ist, dass der Container des Eis flach sein muss. Manchmal ist darauf sogar ein Deckel – das Eis ist also nicht mal zu sehen“, erklärt die Römerin. Sehen Touristen hingegen ganze Eis-Berge in den Geschäften, sollten sie lieber die Finger davonlassen. Diese seien nämlich oftmals nur aufgeschlagen und mit Luft „gefüllt“.

Auch bei der Farbe des Eis sollten Urlauber genauer hinschauen. So zeugt Bananen-Eis, das besonders gelb ist, nicht von hoher Qualität. Auch bei der Anzahl an Sorten sollte man genau hinschauen. „Wenn ihr in eine Gelateria mit zu vielen Sorten geht, könnt ihr davon ausgehen, dass nicht alle hausgemacht sind. Die meisten sind industriell hergestellt“, verrät die Einwohnerin weiter.

Doch nicht überall, wo Eiscreme dran steht, ist auch Gelato drin – denn laut der Römerin sind diese beiden Begriffe offenbar nicht als Synonyme zu verstehen. Doch worin unterscheiden sie sich? Tatsächlich in ihrer Zusammensetzung. „Was ist der Hauptunterschied zwischen Eiscreme und Gelato? Eiscreme wird mit Sahne und Gelato wird mit Milch hergestellt. Das ist auch der Grund, warum Gelato schneller schmilzt als Eiscreme – besonders an heißen Sommertagen“, so die Expertin abschließend.