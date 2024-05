Urlaub in Italien: Ansage an Touristen – dieser Fehler kann auch für dich teuer enden

Der Urlaub in Italien ist bei vielen schon gebucht. Ob im Hotel am Meer oder in einer der vielen sehenswerten Städte, tausende Deutsche freuen sich schon auf ihre Reise. In der Sonne einen Espresso oder Aperol zu trinken und dabei eine Zigarette zu rauchen, gehört dort fast schon zum Alltag.

Doch nicht überall lässt sich diese Tradition noch aufrechterhalten. In einer beliebten italienischen Stadt hat der Stadtrat ein neues Verbot erlassen. Nicht nur für Einheimische, sondern auch für Touristen kann dieser Verstoß teuer werden.

Urlaub in Italien: Neues Verbot, das man kennen sollte!

Die lebendige Stadt Turin zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an. Einzigartige Architektur, viele schöne Plätze mit Cafés und leckeres Essen machen die viertgrößte Stadt Italiens so beliebt. Doch wer in der Erwartung hierher kommt, draußen im Café noch genüsslich rauchen zu können, wird bitter enttäuscht. Die Stadt hat das Rauchverbot weiter verschärft. Ab sofort ist das Rauchen im Freien verboten, wenn sich im Umkreis von fünf Metern eine andere Person aufhält. Ganz verboten ist das Rauchen im Freien, wenn sich Schwangere oder Kinder in der Nähe aufhalten.

Ohne Gegenstimmen wurde dieses Verbot im Stadtrat beschlossen, wie die Turiner Tageszeitung „La Stampa“ berichtete. Demnach gilt das Rauchverbot nicht nur für Zigaretten, sondern auch für Zigarren, Pfeifen, Tabakerhitzer, alle Verbrennungsprodukte und elektronische Zigaretten. Wer demnächst einen Urlaub in Italien plant, sollte von dieser Regel wissen, ansonsten droht ein Bußgeld, das laut „Focus“ bis zu 100 Euro betragen kann. Doch nicht nur in Turin gelten diese verschärften Regeln.

Verschärftes Rauchverbot in vielen Städten

Neben Turin wurde auch in Mailand schon 2021 ein ähnliches Verbot eingeführt, das sogar im Radius von zehn Metern, in dem sich eine Person aufhält, gilt. Auch in der Gemeinde Modena wurde der Konsum von Zigaretten, einschließlich elektronischer Zigaretten, an öffentlichen Orten verboten.

Wer in Turin dennoch rauchen möchte, muss zunächst das Einverständnis aller Anwesenden einholen. Das Rauchverbot gilt so lange, bis alle Anwesenden ausdrücklich zugestimmt haben.