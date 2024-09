Urlaub in Italien: Wie im Horror-Film! Touristen wegen Plage in Panik

Der Urlaub in Italien ist für viele Menschen immer eine gute Idee. Schließlich kann ein Trip in das Land mit Stiefelform sehr vielseitig sein. Neben dem klassischen Städtetrip nach Rom oder Mailand kann man in Italien auch guten Strandurlaub machen.

Gerade der Gardasee ist bei Urlaubern in Deutschland beliebt, weil er je nach Wohnort in wenigen Stunden zu erreichen ist. Doch ausgerechnet dort werden Touristen jetzt von einer lästigen Plage gestört, die dazu führt, dass Badegäste fluchtartig den Strand verliessen.

Urlaub in Italien: Mücken-Schwärme am Strand

Der Urlaub in Italien am Gardasee hat für Touristen viel zu bieten: Erfrischung in dem größten See Italiens, milde Temperaturen und ein besonderes Bergpanorama. In letzter Zeit spielen sich aber gerade am Strand des Gardasees alles andere als idyllische Szenen ab – Mückenschwärme versetzen Badeurlauber in Panik!

Wie „Watson“ berichtet, ist es in den Orten Lazise und Peschiera sowie im nahegelegenen Castelnuovo besonders schlimm, dort fallen ganzen Schwärme der fiesen Kriebelmücke Strandbesucher an. In Videos im Netz kann man sehen, wie Menschen innerhalb kurzer Zeit den Strand verlassen und Kinder weinen.

Urlaub in Italien: Experten stehen vor Rätsel

Auch im Freizeitpark „Gardaland“ sorgten die Mücken für Wut und Frust bei Besuchern, die ihre vielen große Stiche im Netz zeigen. Als „Albtraum“ werden die Bisse und Wunden bezeichnet.

Besonders unheimlich: Normalerweise dringen die Mücken gar nicht so weit in den Süden vor. Experten machen die instabile Wetterlage und damit einhergehende hohe Luftfeuchtigkeit für die Situation am Gardasee verantwortlich. Die italienische Gesundheitsbehörde ist eingeschaltet, will bald einen ausführlichen Bericht vorlegen.