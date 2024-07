Urlaub in Italien: Frau besucht Florenz – es kommt zu perversen Szenen

Einen Urlaub in Italien verbinden viele Menschen mit gutem Essen, Sonne und dem ein oder anderen Sightseeing. Eine Touristin, die in Florenz unterwegs war, hatte allerdings etwas anderes im Sinn.

Statt einer harmlosen Touri-Pose neben der bekannten Statue des Bacchus von Giambologna wählte die Frau ihren Urlaub in Italien die Skandal-Variante.

Urlaub in Italien: Touristin dreht durch

Während eines Urlaubs in der italienischen Stadt Florenz haben sicher schon viele Touristen die berühmte Statue des Bacchus von Giambologna am Bacchus-Brunnen in der Nähe des Ponte Vecchio besucht und berührt. Die Bronze-Figur zeigt eine nackte Abbildung vom Gott des Weines, des Rauschs und der Ekstase, der in der griechischen Mythologie auch Dionysos genannt wird.

Doch so wie diese Touristin hat die Dionysos-Statue wohl noch nie jemand angefasst! Die „Bild“ berichtet von einer jungen Frau, die sich beim Anblick der Figur wohl nicht zurück halten konnte. Fotos zeigen, dass die Urlauberin auf den Bacchus geklettert ist und ihn küsst und liebkost.

Von der Statue kommt natürlich nichts zurück – doch das scheint die Frau nicht abzuschrecken. Nach mehreren Küssen auf den Bacchus-Mund geht sie in die Vollen, reibt ihren Hintern am Schritt der Figur und simuliert Sex mit dieser.

Urlaub in Italien: Anwohner fotografiert Touristin

Zeugen dieses schlüpfrigen Vorfalls waren eine Freundin der blonden Touristin, die Fotos von der Show machte und ein Anwohner. Der war laut „Bild“ überhaupt nicht amüsiert über die Situation, fotografierte die Touristin auf der Statur und stellte die Aufnahmen davon dreist ins Netz.

„Florenz ist eine Stadt, die Besucher willkommen heißt, aber es muss Respekt für unsere Denkmäler geben, egal ob es sich um Originale oder Kopien handelt“, sagte auch Polizeichefin Antonella Ranaldi zu dem Vorfall. Ob die Frau jetzt in ihrem Urlaub in Italien noch eine Strafe für ihr Verhalten zahlen muss, ist nicht bekannt.