Urlaub in Italien: Einheimische haben die Schnauze voll – schuld sind die Touristen

Kein Wunder, dass Italien zu den Top 5 der beliebtesten Reiseziele der Deutschen gehört. Von malerischen Stränden über historische Architektur bis hin zu leckerer Pizza und Pasta ist das Land bei uns für viele Dinge beliebt. Doch nicht jeder, der Urlaub in Italien macht, drückt diese Liebe zu seinem Urlaubsland auch in seinem Verhalten aus.

Ganz im Gegenteil. Viele Touristen benehmen sich im Urlaub ziemlich daneben. Die Lernplattform „Preply“ hat in einer repräsentativen Umfrage unter Einheimischen mit Wohnsitz in Italien nachgefragt, welches Verhalten von Touristen am meisten nervt.

Urlaub in Italien: Fremdsprachen und ignorantes Verhalten stören

Von den rund 1.000 Befragten gaben fünf Prozent an, es störe sie, wenn ausländische Gäste nicht einmal auf Italienisch hallo oder danke sagen könnten. Sieben Prozent stören sich daran, dass Touristen im Restaurant oft nicht warten können, bis sie platziert wurden. Und nicht selten wollen Urlauber offenbar mit Einheimischen Smalltalk führen oder sprechen sie in einer Fremdsprache an, was 10 bis 12 Prozent stört.

Auch die typischen Klischees, die oft belächelt werden, sind in der Umfrage der Plattform vertreten. Demnach gibt es offenbar genug Urlauber, die sich nicht an die italienischen Gepflogenheiten halten und nach 12 Uhr mittags einen Cappuccino bestellen oder im Restaurant ihre Pasta schneiden, was sich für Italiener nicht gehört. Auch wer im Restaurant nicht die italienische Küche genießt, sondern ausländische Gerichte bestellt, ärgert viele Einheimische, nämlich ganze 19 Prozent. Schließlich hat das Land so viel leckere und lokale Küche zu bieten, dass wirklich jeder etwas findet.

Respektloses Verhalten auf Platz 1

Ganz oben auf der Liste des Fehlverhaltens von Italienurlaubern steht jedoch das respektlose Verhalten an Gedenkstätten. Denkmäler und Gedenkstätten, die zum Beispiel den Opfern von Kriegen gewidmet sind, verdienen Respekt und Würde und sind kein geeigneter Ort für fröhliche Urlaubs-Selfies, wie auch der Meinungsforscher „Prebly“ selbst klarstellt. Fast 70 Prozent aller befragten Italiener stört dieses Verhalten der Touristen im Land am meisten. Auf Platz zwei der nervigsten Verhaltensweisen von Touristen steht bei den Einheimischen übrigens das Hinterlassen von Müll und Lärm. Offenbare räumen so einige nicht hinter sich auf!

Wer also im Urlaub in Italien eine der vielen faszinierenden historischen Stätten besucht, sollte sein Verhalten dem Ort anpassen. Und wie bei jedem Auslandsurlaub gilt auch in diesem Land: Informieren über die Gepflogenheiten vor Ort, um den eigenen Horizont zu erweitern und viel vom Urlaub mitzunehmen.