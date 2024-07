Urlaub in Italien: Widerliche Plage greift um sich – Touristen dreht es reihenweise den Magen um

Das Mittelmeer ist bei Urlaubern mehr als beliebt. Vor allem die Adria, ein Stück Meer zwischen Italien und dem ehemaligen Jugoslawien, zieht die Touristen derzeit in Scharen an. Besonders Familien reisen hier gerne hin, ist die Adria doch für ihre Ruhe und wenig Wellengang bekannt.

Doch statt ins Meer zu gehen, suchen Urlauber in Italien beim Blick auf die Adria derzeit nur das Weite. Denn hier grassiert eine fiese Plage, die vielen Touristen den Magen umdreht.

Urlauber ergreifen in Italien die Flucht

Denn in diesem Jahr treibt ein glitschiger Glibber-Schaum, mal weiß, mal gelb und mal braun, an verschiedenen Stränden in Italien, Kroatien und anderen Regionen sein Unwesen – und vermiest Urlaubern die Badezeit. Dabei soll es sich um Algenschleim handeln. Vor ein paar Wochen soll die Plage im Golf von Triest angefangen haben. Seitdem macht sie sich auch am Mittelmeer breit.

Wem beim Anblick des Algenschleims nicht übel wird und sich ins Wasser wagt, kommt hinterher „klebrig“ wieder heraus, wie ein Einheimischer resümiert. Andere beklagen ein Kribbeln auf der Haut. Doch ist der Schleim gefährlich?

Klimawandel schuld an der Plage?

Nein, laut der Einschätzung von Wissenschaftlern ist er ungefährlich und ungiftig. Wer in seinem Urlaub in Italien im Algenschleim gebadet hat, müsse sich lediglich mehrmals abduschen, um den Glibber wieder von der Haut zu bekommen.

Woher der Algenschleim kommt und warum er gerade jetzt zur Urlaubshauptsaison in Italien wieder zu einer regelrechten Plage mutiert, das kann nicht genau gesagt werden. Forscher vermuten den Klimawandel als Hauptursache. Demnach könnten die warmen Wassertemperaturen das Wachstum der Algen begünstigen. Auch Düngemittel, Pestizide und Fäkalien, die von Italiens längstem Fluss Po in die Adria gespült werden, könnten die Vermehrung fördern.

Wer einen Urlaub in Italien geplant hat, sollte die Adria also besser erst mal meiden, wenn er nicht gerade einen stabilen Magen hat.