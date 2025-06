Urlaub in Italien: Pärchen erlebt üble Abzocke im Restaurant – „Absoluter Fail“

Schade, eigentlich soll ein Urlaub vor allem entspannt sein und Spaß machen. Doch für dieses deutsche Touristen-Paar lief der Trip nach Italien ganz anders als geplant. In Venedig wollten sich die zwei landestypisches Essen gönnen: Pizza und Pasta.

Doch nicht nur das Essen war ein absoluter Reinfall, denn danach kam auch noch die Rechnung. Und die hatte es in sich. Vor allem ein Detail fiel den Urlaubern dabei ins Auge. Es ließ sie fassungslos zurück.

Urlaub in Italien: Touri-Paar erlebt Abzocke

Dass ein Urlaub in Venedig teuer werden kann, sollte den deutschen Touristen auch im Vorhinein klar gewesen sein. Sie zogen auch nicht unvorbereitet in ihr Abenteuer und wussten über die Eigenheiten der italienischen Gastronomie Bescheid, so zum Beispiel auch über die landesübliche Gebühr „Coperto“.

Damit bezahlen Restaurantbesucher für das Gedeck: Teller, Besteck, Gläser, gegebenenfalls auch Brot oder Oliven. Dies kann mitunter bis zu fünf Euro kosten. Doch musste das Paar bei einem Restaurantbesuch deutlich mehr zahlen. Nicht nur war das Essen ein „absoluter Fail“, wie sich die Touristin in einem TikTok-Video beschwerte. Als die Rechnung auf dem Tisch lag, kam ihr auch noch ein übler Gedanke: Wurde sie gerade ein Opfer von dreister Abzocke?

Coperto-Gebühr in Italien sorgt für Fragen bei Urlaubern

Das Essen war nicht lecker, es gab kein Brot und dann sollte das Paar zusätzlich zur Coperto-Gebühr noch einmal fünf Euro extra zahlen. Und wofür? Für das Besteck! Dabei ist die Gebühr dafür eigentlich schon beim Coperto enthalten. Als die Touristen diesbezüglich nachfragte, entgegnete ihr der Kellner lediglich, dass dies üblich in Italien sei.

„Seit wann muss man für Gabel und Messer bezahlen?“, fragt die Touristin nun auf TikTok nach. Auch dort herrscht Unglauben. „Coperto ist die Gebühr, die muss auf der Rechnung stehen und ein Hinweis muss in der Speisekarte sein. Darin ist auch das Besteck enthalten“, erklärt ihr noch einmal ein Nutzer. „Wenn ihr noch eine Gebühr bezahlt habt, war das Abzocke“, ist er sich sicher und auch den Recherchen dieser Redaktion zur Folge dürfte dies stimmen. Schade für die Urlauber. Doch sind es immerhin „nur“ fünf Euro, um die man sie in ihrem sonst schönen Urlaub in Italien gebracht hat.