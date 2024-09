Urlaub: Beliebte Insel greift durch – Touristen dürfen nur noch unter einer Bedingung anreisen

Weiße Sandstrände, wohin man nur schaut, dazu ein kühles Getränk in der Hand und einen bequemen Strandkorb unterm Hintern. Klingt das nicht nach einem Traum von einem Urlaub? Für viele lautet die Antwort mit Sicherheit: Ja!

Doch schon bald dürfte die Stimmung auf zumindest dieser beliebten Urlaubsinsel kippen. Denn die Regierung will eine neue Regelung einführen, die den Touristen einiges abverlangt – und das schon sehr bald.

Urlaub auf Sansibar: Neue Regel gilt ab Oktober

Es wird ein großer Eingriff in die Reise der Touristen. Auf Sansibar will die Regierung ab dem 1. Oktober eine Pflichtversicherung für alle Einreisenden durchsetzen. So müssen sie zusätzlich zum Reisepass und E-Visum auch noch eine Auslandsversicherung abschließen.

Die neue Pflicht hat gleich drei Haken. Zuerst kommt sie für künftige Touristen sehr kurzfristig, dann kostet die Versicherung natürlich Geld und sie darf nur über den staatlichen Anbieter Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) abgeschlossen werden. Kein Wunder, dass viele die Regel kritisch sehen.

Urlaub auf Sansibar: Bald mit mehr Hürden

Auf der Webseite des Unternehmens können Touristen schon jetzt die Leistungen der Versicherung einsehen. Darin sind zum Beispiel auch Notfälle wie Evakuierungsmaßnahmen und Rückführungen mit inbegriffen. Dafür müssen die Urlauber allerdings auch ordentlich Kohle blechen. Satte 40 Euro fallen an.

Die Versicherung ist allerdings nur für 92 Tage gültig. Vergleicht man das mit anderen gängigen Auslandsversicherungen, sind das keine guten Leistungen. So kosten sie bei der Konkurrenz meist nur zehn Euro im Jahr. Allerdings haben Touristen keine Alternative. Bereits abgeschlossene Versicherungen werden auf Sansibar nämlich nicht anerkannt.