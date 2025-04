Urlaub in der Türkei: Touristen erreichen Flughafen – und fallen vom Glauben ab: „Bodenlos“

Da kann es einem schon mal nach dem Urlaub die Sprache verschlagen! Viele Deutsche fiebern bereits ihrem Sommerurlaub entgegen. Ob eine entspannte Familien-Auszeit am Strand oder ein actionreicher Roadtrip – viele zieht es im Sommer in ferne Länder.

Die Türkei ist dabei eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Neben malerischen Stränden bietet das Land viel Kultur und ein vielfältiges Essensaufgebot für Reisende. Doch nach einigen Tagen voller Entspannung und Kulinarik müssen Touristen am Ende ihrer Urlaubsreise noch einmal ordentlich schlucken. Doch um was geht es?

Urlaub in der Türkei: Schreck am Flughafen

Der Flughafen Istanbul ist der Dreh- und Angelpunkt vieler Reisen in die Türkei. Ob bei einer An-, Durch- oder Abreise, viele Millionen Touristen müssen dort ihre Zeit verbringen. Wer nicht vorher noch einmal etwas gegessen hat oder es nicht mehr bis zum Flieger aushält, muss wohl oder übel auf ein Restaurant am Flughafen zurückgreifen. Das kann jedoch ganz schön ins Geld gehen, wie nun eine Speisekarte der Fast-Food-Kette Burger King beweist.

Auf „Reddit“ kursiert aktuell ein Bild von einem Menü, das erschreckende Burger-Preise zeigt. „Inflation auch an den Flughäfen angekommen“, heißt es in dem Beitrag. Und tatsächlich dürfte so manch ein Urlauber seinen Augen nicht getraut haben. So kostet ein Double Whopper sage und schreibe 23 Euro – wohlgemerkt handelt es sich dabei nur um den Burger, nicht um ein ganzes Menü. Einer der günstigeren Burger mit 18,50 Euro ist der Grilled Beef Burger mit Brioche-Brötchen.

Die User sind bei dem Anblick dieses Menüs ziemlich schockiert. „Der Flughafen hat bodenlose Preise“ oder „Eher leide ich für viele Stunden Hunger, als diese Preise zu zahlen“, kommentieren unter anderem zwei Reddit-User. Auch andere können kaum glauben, dass es wirklich Leute gibt, die über 20 Euro für einen Burger zahlen. „Das ist keine Inflation. Das ist einfach Abzocke“, heißt es hier weiter.