Urlaub in Griechenland: Touristin vergewaltigt – es passierte bei einer Bar

Für eine Frau wurde der Urlaub in Griechenland zum Alptraum!

Während sie im Urlaub in Griechenland war, wurde die junge Frau von einem Mann brutal vergewaltigt.

Urlaub in Griechenland: Britische Touristin wird von Fremdem vergewaltigt

Griechenland ist für viele Menschen Spaß, Entspannung und Sommerfeeling zugleich. Auch eine britische Touristin wollte es sich gutgehen lassen. Doch aus dem Sommertraum wurde ein Alptraum für die 24-Jährige.

Im Urlaub in Griechenland wurde eine junge Frau Opfer einer schrecklichen Tat. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto

Laut „Dailymail“ erzählte sie der Polizei, dass ein Mann sie am Freitag (19. August) in der Stadt Palairos in der Nähe einer Bar überfallen habe. Der Täter habe sie unter Androhung von Schlägen zum Sex gezwungen.

Urlaub in Griechenland: Tatverdächtiger festgenommen

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten einen 24-jährigen Verdächtigen festnehmen. Gegen den Mann wird nun wegen Vergewaltigung ermittelt. Das Opfer wurde auf körperliche Spuren im Krankenhaus untersucht.

------------------------------------

Wie die „Dailymail“ schreibt, soll der Mann der Staatsanwaltschaft von Lefkada vorgeführt werden.