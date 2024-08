Urlaub in Griechenland: SIE lösen einen regelrechten Boom aus – die Hintergründe sind ernst

Gegen einen Urlaub in Griechenland haben die meisten eigentlich nichts einzuwenden. Kein Wunder, denn die weiten Sandstrände, das kristallklare Wasser und das leckere Essen scheinen für viele verlockend. Doch insbesondere SIE lösen in dem Land von Gyros und Zaziki derzeit einen regelrechten Boom aus. Was für die Anwohner, die auf den Tourismus angewiesen sind, zwar mehr als erfreulich ist, hat jedoch erste Hintergründe.

Wer derzeit die griechischen Inseln oder auch das Festland besucht, der wird es vielleicht bemerkt haben: In diesem Jahr tummeln sich mehr türkische Touristen als sonst in den griechischen Gassen. Ein Blick auf die Historie zeigt: Die beiden Länder, die eigentlich wie friedliche Nachbarn scheinen, waren lange Jahre ernst verfeindet und versuchten sich meist aus dem Weg zu gehen. Auch wenn sich die Anwohner zuletzt etwas angenähert haben, scheint es jedoch ziemlich überraschend, dass besonders türkische Touristen für den Boom in Griechenland verantwortlich sind.

Urlaub in Griechenland: Spezielles Visum macht es möglich

In den Touristenstädten der Türkei herrschte zuletzt gähnenden Leere. Der Grund? Die Inflation treibt die Preise in die Höhe, Touristen vermeiden überteuerte Cafés außerhalb der Hotel-Anlage und die Anwohner kämpfen mit ihrer finanziellen Lage. Die Lage ist ernst und dennoch darf etwas Erholungsurlaub natürlich nicht fehlen. Doch wo sollte man hinreisen, wenn im eigenen Land die Preise durch die Decke gehen? Die Antwort scheint ganz einfach: Es ist der Urlaub in Griechenland.

„Der Erfolg des einen hängt mit dem Misserfolg des anderen direkt zusammen“, beschreibt „Watson“ die Situation betreffend. Während die Wirtschaft in der Türkei also regelrecht den Bach runtergeht, können sich griechische Anwohner kaum vor dem türkischen Touristenandrang retten.

„Ein siebentägiges Urlaubervisum ermöglicht es nun exklusiv türkischen Staatsbürgern, über die Ägäis zu schippern“, heißt es weiter. Das spezielle Visum macht es den Touristen also durchaus einfacher, ihren Urlaub in Griechenland anzugehen und zu genießen. Wie lange dieser Boom tatsächlich anhält und ob sich die beiden Länder dadurch weiter annähern, bleibt abzuwarten.