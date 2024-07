Urlaub in Griechenland: Große Gefahr – HIER müssen Touristen extrem vorsichtig sein

Egal ob Kreta, Rhodos oder Mykonos – der Urlaub in Griechenland bietet mit warmen Temperaturen, langen Stränden und viel Meer automatisch Entspannung.

Doch aktuell steht der Urlaub in Griechenland unter keinem guten Stern. Touristen, die ihre Auszeit dort verbringen, bringen sich je nach Ort sogar in große Gefahr.

Urlaub in Griechenland: Waldbrände auf den Inseln!

Der Urlaub in Griechenland wurde in den letzten Tagen durch heftige Waldbrände überschattet. Vor allem auf den Inseln Kos, Chios und Kreta wüteten die Flammen unkontrolliert. Bis zu 50 Brände waren innerhalb von 24 Stunden ausgebrochen, Dörfer und Hotels mussten evakuiert werden.

Fast alle Feuer konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, auf der Insel Chios wurden sechs Einsatzkräfte leicht verletzt. Dort wurde auch ein 63-jähriger Mann festgenommen, der ein Feuer verursacht haben soll.

Urlauber und Einheimische auf Kos mussten während der Brände in Sporthallen und anderen Unterkünften unterkommen, weil ganze Ortschaften gesperrt wurden.

Urlaub in Griechenland: Hitze-Rekord!

Auch wenn die Feuer erst einmal unter Kontrolle sind, besteht weiterhin Waldbrandgefahr in Griechenland. Das Land hat gerade den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen hinter sich, die Höchsttemperaturen kletterten auf 35 bis 40 Grad. Dementsprechend gab es auch doppelt so viele Waldbrände in diesem Monat als im Vorjahr.

Wissenschaftlern zufolge macht der Klimawandel Extremwetter wie Hitzewellen wahrscheinlicher und heftiger. Bei Hitze, Dürre und starkem Wind ist die Waldbrandgefahr am höchsten. Wer sich bei der Planung seines Urlaubs auf Griechenland informieren möchte, wo dort Waldbrände wüten, kann das mit Hilfe dieser Online-Karte tun. Menschen, die ihren Trip bereits gebucht haben, können womöglich kostenlos von ihrer Reise zurücktreten, sollten es an ihrem Urlaubsziel aktuell Probleme geben.