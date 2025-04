Urlaub: Touristen können es kaum fassen – mit diesen fünf Zielen sparst du bares Geld

Sommerzeit ist für viele auch Reisezeit. Während viele die Strände ansteuern, erfreuen sich spontane Städtetrips immer größerer Beliebtheit – und das aus gutem Grund! Sie bieten nicht nur aufregende Erlebnisse, sondern sind auch häufig sehr Budget-freundlich.

Hier findest du gleich fünf Städte, die sich perfekt für deinen nächsten Sommertrip eignen – ohne dein Budget zu sprengen. Packst du schon deine Koffer?

Urlaub: Preiswerte Städte mit vielen Highlights

Feta, Mezedes oder Tsatsiki: Griechenland steckt voller leckerer Highlights. Aber nicht nur das – es gibt auch viel zu sehen. Vor allem Athen ist ein Highlight für Kultur- und Geschichtsliebhaber. Kein Wunder, dass die Mischung aus antiken Ruinen wie der Akropolis und pulsierendem Stadtleben immer mehr Reisende anzieht. Trotz seiner Beliebtheit bietet Athen eine Vielzahl an günstigen Unterkünften und preiswerten Restaurants.

Auch Zagreb in Kroatien ist (noch) nicht auf dem Radar vieler Reisefans – und das zu Unrecht. Denn die kroatische Hauptstadt ist ein echter Geheimtipp für Reisende, die etwas abseits der Touristenpfade unterwegs sein möchten. Hier warten charmante Altstadtgassen, historische Sehenswürdigkeiten und ein breites Angebot an Museen und Galerien. Und das alles zu einem wirklich guten Preis, so ist Zagreb ist laut „mynewsdesk“ bekannt für seine günstigen Unterkünfte und Eintrittspreise.

Ungarn, Tschechien und Bulgarien: Tipps für deinen Sommertrip

Keine Lust auf Kroatien und Griechenland? Auch Ungarn und vor allem Budapest sind ein absolutes Muss für einen unvergesslichen Trip. Die Stadt besticht nicht nur durch ihre Architektur und ihre Thermalbäder, sondern auch durch ihr Nachtleben. Und: Alles gibt es zu erschwinglichen Preisen – von der Unterkunft bis hin zu leckeren Restaurants.

In Tschechien kann man nicht nur Zigaretten günstiger kaufen, es gibt noch viel mehr Gründe, warum es ein weiteres Reiseziel für den Sommerurlaub ist. Vor allem die tschechische Hauptstadt Prag versprüht mit ihrer gut erhaltenen Altstadt und Sehenswürdigkeiten wie der berühmten Karlsbrücke einen gewissen Charme. Außerdem ist die Stadt bekannt für ihre günstigen Preise. Wer Prag besucht, kann sich also entspannt zurücklehnen und alles in vollen Zügen genießen, ohne ständig auf sein Budget achten zu müssen.

Zum Schluss noch ein sonniger Urlaub-Tipp: Sofia, die Hauptstadt Bulgariens. Diese Stadt bietet eine Mischung aus Geschichte und Moderne. Und wenn du durch die Straßen schlenderst, kannst du dich auf günstige Eintrittspreise und preiswerte Restaurants freuen. Jetzt musst du dich nur noch entscheiden, wohin du reisen willst.