Urlaub am Gardasee: Neues Verbot lässt Touris schäumen – „Schnauze gestrichen voll“

Wer eine Auszeit in Form eines Urlaubs braucht, wählt nicht immer das Flugzeug als Reisemittel. Viele zieht es in nah gelegene Regionen wie die Ostsee, die Nordsee oder den Gardasee, die sich in einigen Autostunden erreichen lassen.

Doch wer jetzt Urlaub an Italiens größtem See machen will, sieht sich am Gardasee plötzlich mit einem neuen Verbot konfrontiert. Touristen schmeckt das überhaupt nicht, wie sich jetzt im Netz zeigt.

Urlaub am Gardasee: Verbot passt Touris gar nicht

Denn wie unsere Redaktion bereits berichtete, ist das Trinken von Wein, Bier, Cocktails und Spritz auf Straßen, Plätzen, in Parks oder Gärten in der Region Limone sul Garda am Gardasee ab sofort verboten. Das Alkoholverbot gelte in diesem Jahr im öffentlichen Raum im Zeitraum vom 19. April bis 1. November – also ausgerechnet in der Hauptreisezeit!

+++ Urlaub in der Türkei: Reiseveranstalter appellieren an Touristen +++

Der Grund für das irre Verbot: Am Gardasee kam es nach dem Alkohol-Konsum immer wieder zu Lärm-Belästigungen und Konflikten. Dazu dürften auch Urlauber einen großen Teil beigetragen haben. Mehr zum neuen Verbot erfährst du hier >>>.

DAS sagen Urlauber zum Verbot

Im Netz folgten auf unseren Artikel zahlreiche Reaktionen von entsetzten Urlaubern. Vielen schmeckt das neue Verbot am Gardasee nämlich überhaupt nicht, wie sich jetzt auf MSN zeigt. „Langsam, aber sicher habe ich die Schnauze gestrichen voll von diesen Eingriffen in die persönliche Freiheit“, wird so etwa ein Mann deutlich. „Es ist gelinde gesagt eine bodenlose Unverschämtheit, Dinge, die normalerweise kein Problem darstellen, einfach generell zu verbieten, nur weil die Ordnungsmacht nicht in der Lage (oder zu bequem) ist, gezielt gegen Exzesse vorzugehen. Das hat für mich mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun.“

Noch mehr Urlaubs-News für dich:

Auch ein anderer kann nicht verstehen, warum es ausgerechnet den Gardasee jetzt so hart trifft: „Ich würde nur mal überlegen, ob man nicht beim Oktoberfest am ‚Kotzhügel‘ mal in Sachen Alkohol vorgehen könnte?“ Der nächste schlägt vor, seinen Alkohol im öffentlichen Raum ab sofort wie in den USA in einer braunen Papiertüte zu verstecken. Dem muss ein anderer Gardasee-Urlauber aber direkt widersprechen: „Ich habe woanders gelesen, dass die Carabinieri bei Verdacht Taschenkontrollen machen.“

Gardasee-Urlauber sollten sich ab sofort also besser in Acht nehmen, wenn sie das ein oder andere Gläschen konsumieren wollen. Denn wer sich nicht an das Verbot hält, riskiert ein saftiges Bußgeld.