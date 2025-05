Urlaub am Gardasee: Neues Verbot trifft alle Besucher – es wird radikal durchgesetzt

Du planst einen Urlaub am Gardasee? Dann könnte dich dort eine böse Überraschung erwarten. Ein beliebter Urlaubsort hat jetzt nämlich ein neues Verbot für alle Besucher ausgesprochen.

Verstöße werden mit harten Strafen geahndet und können teuer werden. Doch auf welches Verbot musst du dich während deiner Reise gefasst machen?

Urlaub am Gardasee: DIESES Verbot trifft alle Besucher

Nach Angaben der Website „gardasee.de“ gilt seit diesem Jahr ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum von Limone sul Garda. Wer im Zeitraum vom 19. April bis zum 1. November einen Urlaub am Gardasee macht, sollte also aufpassen. Das gilt auch für die kommenden Jahre.

Das Trinken von Wein, Bier, Cocktails und Spritz auf Straßen, Plätzen, in Parks oder Gärten wird mit Geldstrafen geahndet. Es drohen Bußgelder in Höhe von 25 bis zu 500 (!) Euro. Hält man sich nicht an das Verbot, kann der Urlaub am Gardasee also deutlich teurer werden. Überwacht wird das Ganze von der Polizei und anderen zuständigen Behörden.

Deshalb tritt neues Verbot in Kraft

Der Ort Limone sul Garda möchte mit dem Alkoholverbot für mehr Sauberkeit und Ordnung sorgen. Lärm und Konflikte im öffentlichen Raum, die oft mit Alkoholkonsum einhergehen, sollen eingedämmt werden. Ausnahmen für das Verbot gelten für Veranstaltungen, die offiziell von der Gemeinde genehmigt sind.

Dementsprechend dürfen Läden und Verkaufsstände alkoholische Getränke nicht zum Mitnehmen anzubieten. Es sei denn, sie sind in versiegelten oder fest verschlossenen Behältern verpackt – und ausdrücklich für den Verzehr zu Hause oder im Hotel gedacht. Nach Angaben von „gardatoday.it“ habe Bürgermeister Franceschino Risatti die Verordnung kürzlich unterzeichnet. Bei einem Urlaub am Gardasee ist also Vorsicht geboten!