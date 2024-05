Urlaub mit dem Flugzeug: Luxus-Upgrade in die 1. Klasse? So einfach kann’s gehen

Die Preise für einen Urlaub steigen von Monat zu Monat. Besonders in diesem Jahr merken viele Menschen die massiven Preiserhöhungen. Seien es die immensen Flugpreise oder die hohen Kosten für Hotels, es ist einfach unfassbar teuer geworden, mit dem Flieger in den Urlaub zu reisen.

Selbst die Billigflug-Airlines verlangen teilweise eine ordentliche Summe. Und das, obwohl der Service dabei oftmals zu wünschen übrig lässt oder die Sitzplätze eng und ungemütlich ist. Schade, dass ein Upgrade in die erste Reihe da oft genauso viel kostet wie das Flugticket selbst. Zu schön wäre es doch, in der 1. Klasse in den Urlaub zu fliegen!

Mit einigen Tricks und dem gewissen Quäntchen Glück ist es möglich, ein solches Upgrade gratis zu erhalten.

Urlaub mit dem Flugzeug: Gratis Upgrade in die 1. Klasse?

Nummer 1 ist vor allem folgendes: Frühes Einchecken am Flughafen. Auf den letzten Drücker zum Schalter zu kommen, ist ohnehin nicht gern gesehen. Wenn man früh genug da ist und noch ein paar Plätze in der besseren Klasse frei sind, hat man bessere Chancen auf ein Upgrade. Im Netz berichten immer wieder Passagiere, dass sie beim Einchecken einfach gefragt haben, ob noch Plätze frei seien, die sie bekommen könnten. Oft wird berichtet, dass es sogar geklappt hat!

Wie die Flugbegleiterin „Cierra Mistt“ auf TikTok erklärt, kann es auch hilfreich sein, einen Platz in der letzten Reihe zu buchen. Wenn das Flugzeug nicht voll besetzt ist, muss das Gewicht der Passagiere so verteilt werden, dass das Flugzeug im Gleichgewicht bleibt. Oft müsse man dafür von ganz hinten nach vorne rutschen, erklärt sie. Auch ein Platz in der Mitte kann sich lohnen. Die meisten Passagiere bevorzugen einen Platz am Fenster oder am Gang. Die Chance auf ein Upgrade ist größer, wenn man einen der unbeliebten Plätze in der Mitte gebucht hat, wie „Chip.de“ berichtet.

Als letzter Urlauber ins Flugzeug

Ein weiterer Trick ist, bis zum Ende zu warten. Wenn alle Passagiere im Flugzeug sind, kann man die Crew fragen, ob ein Wechsel von der Economy in die First oder Business Class möglich ist. Schließlich hat die Crew dann den Überblick, ob eventuell noch Plätze in der besseren Klasse frei sind!

Zu all diesen Tricks gehört natürlich auch eine gehörige Portion Glück. Hin und wieder bekommen Passagiere auf dem Weg in den Urlaub einfach so ein Upgrade in die erste Klasse geschenkt. Wer nicht so viel Glück hat, kann natürlich trotzdem freundlich und höflich nachfragen – es kostet ja nichts.