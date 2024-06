Urlaub: Studie beweist! Deutsche erkunden ausgerechnet diese Orte

Warum auch in die Ferne, wenn das Gute so nah ist! Sommerzeit ist die Zeit für den Urlaub, und viele Deutsche zieht es bekanntlich ans Mittelmeer – Spanien, Italien, Griechenland und die Türkei gehören dabei oft zu den beliebtesten Zielen.

Doch umso überraschender ist jetzt das Ergebnis einer Studie, die einen ganz anderen Trend für den Urlaub offenbart. Denn Deutsche sind besonders im Jahr 2024 erpicht darauf, ihr eigenes Land zu erkunden! Der Grund: die EM 2024, die bekanntlich ja in Deutschland vor der eigenen Haustür stattfindet.

Urlaub: Studie beweist! Deutsche erkunden diese Orte

Wie eine Studie des Reise-Anbieter „Booking.com“ ergibt, wecke die Europameisterschaft in fast einem Drittel (32 Prozent) den Wunsch, die Bundesrepublik zu erkunden. 73 Prozent haben Interesse daran, einen der zehn Austragungsorte zu besuchen. Und 66 Prozent denken an das große Ganze, geben an, dass die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen durch den verstärkten Tourismus im Land das Beste daran ist, dass die EM in Deutschland stattfindet.

Die Booking.com-Umfrage ergab zudem, dass knapp ein Viertel (24 Prozent) der Befragten bereit wäre, den Urlaub in Deutschland zu verbringen, wenn sie die Chance hätten, zu einem EM-Spiel zu reisen. Der Hammer auch: Fast 73 Prozent wären daran interessiert, eine der zehn deutschen EM-Städte zu besuchen. Besonders beliebt sind dabei München (56 Prozent), Hamburg (52 Prozent) und Berlin (47 Prozent).

Diese Grafik von „Booking.com“ zeigt: Reisende aus aller Welt kommen wegen der EM nach Deutschland. Foto: Booking.com

München, Hamburg und Berlin am beliebtesten

Nadine Stachel, Booking.com-Managerin für Deutschland, Österreich und der Schweiz, sagt: „Ein Blick auf unsere Suchdaten der Länder, die nach einem Aufenthalt während der EM suchen, zeigt, dass Deutsche mit den meisten Suchen an erster Stelle stehen, gefolgt von Reisenden aus Großbritannien, Spanien, aus den USA und aus den Niederlanden.“

Booking.com gab eine Online-Befragung in Auftrag, die vom Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt wurde. In Deutschland wurden insgesamt 1.005 Erwachsene nach einem Zufallsverfahren befragt, die sich grundsätzlich für die EM 2024 interessieren. Der Erhebungszeitraum war vom 26. April bis 10. Mai.