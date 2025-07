Beklaut im Urlaub? Experten betonen – man hat ein Recht auf Erstattung

Du hast auf einen entspannten Urlaub gehofft und wirst dabei plötzlich ausgeraubt? Das kann ganz schön ärgerlich sein. Vor allem, wenn das Portemonnaie, das Handy oder andere Wertgegenstände plötzlich weg sind.

Solltest du dich in genau so einer Situation befinden, solltest du allerdings nicht die Hoffnung verlieren. Denn du hast in der Regel ein Recht auf eine Erstattung.

Beklaut in Urlaub? Das solltest du wissen

„Handelt es sich um einen Einbruchdiebstahl in ein verschlossenes Hotelzimmer oder eine abgeschlossene Ferienwohnung, bietet die Hausratversicherung mit ihrer integrierten Außenversicherung den besten Schutz“, sagt Bianca Boss, Vorständin beim Bund der Versicherten e.V. (BdV).

Wie Boss erklärt, schließen manche Versicherungen jedoch den Schutz für Bargeld und Wertsachen aus. Wer im Urlaub seine Sachen unbeaufsichtigt liegen lässt – etwa auf der Terrasse oder am Strand – und bestohlen wird, hat in der Regel keinen Anspruch auf Erstattung durch die Versicherung. Anders sieht es aus, wenn du im Urlaub von den Dieben bedroht wirst.

HIER gilt eine Ausnahme für Betroffene

Werden Urlauber mit Gewalt bedroht und zur Herausgabe ihrer Wertsachen gezwungen, „stuft die Hausratversicherung dies als räuberische Erpressung ein und würde den Verlust zum Neuwert erstatten“, erklärt die Expertin. Die sogenannte Außenversicherung greift weltweit und schützt Gegenstände, die sich „vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befinden“, so der BdV. Die Erstattung ist jedoch begrenzt – „beispielsweise auf zehn Prozent der Versicherungssumme“, erläutert der Verein.

Für dich heißt das also: Erfolgt im Urlaub ein Einbruch in abgeschlossene Bereiche wie Wohnungen oder Schließfächer, besteht in der Regel eine gute Aussicht auf Erstattung durch die Versicherung. Werden hingegen unbeaufsichtigte Gegenstände im Freien oder aus Taschen gestohlen, haben Versicherte meist schlechte Karten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.