Urlaub: Millionen Deutsche plagt lästiges Problem – sie flüchten an diese Orte

Wohin der nächste Urlaub gehen soll, entscheidet bei vielen nicht nur der Geldbeutel. Während sich einige von Angeboten zur Buchung verleiten lassen, greifen andere auf altbewährte Reiseziele zurück.

Wiederum andere machen ihre Urlaubswahl dagegen von einem gravierenden Problem abhängig. Denn um diesem zu entfliehen, müssen sie bei der Wahl des Reiseortes einiges mehr beachten.

Probleme verleiten zu Urlaubsbuchung

Einer aktuellen Schätzung des UK Aachen zufolge leiden rund 30 Millionen Deutschen an mindestens einer Allergie. Vor allem Heuschnupfen, auch vielen als Pollenallergie bekannt, ist eine der meistverbreiteten Allergien in Deutschland. Meist im Frühjahr startend, kommt auf Allergiker mit Start des Pollenflugs von Gräsern, Bäumen oder Kräutern eine leidvolle Zeit zu. Dagegen helfen oft nur Arzneien oder besondere Therapien.

Wer dem Pollenflug in Deutschland entfliehen will, der sollte auch beim Urlaub einiges beachten. Denn nicht jedes Reiseziel ist gleichermaßen für Allergiker gemacht.

DIESE Ziele solltest du kennen

Laut dem „ADAC“ zählen zu den pollenarmen Orten das Meer oder die Berge. Auch die Antarktis oder Wüstenregionen seien für Pollenallergiker bestens geeignet, da auch hier aufgrund der wenigen Vegetation die Belastung quasi bei null liegt. Doch auch in Deutschland sind pollenarme Orte zu finden. So etwa Helgoland, Borkum und Rügen. Auch die Alpen oder der Schwarzwald eigenen sich für einen heuschnupf-freien Urlaub.

Ab Juli senkt sich dann auch in Südeuropa die Pollenbelastung. Gräserpollen sind dann so etwa kaum noch in Süditalien, den Ionischen Inseln, Portugal, Italien und auch nicht auf den Kanarischen Inseln zu finden. Besser meiden sollten Birkenpollenallergiker von April bis weit in den Sommer hinein dagegen Skandinavien. Sonst kann der Urlaub schnell zum Heuschnupfen-Drama werden.