Urlaub in China: Paukenschlag! Deutsche Touristen müssen das unbedingt wissen

Eine Reise nach China ist zwar für viele ein heißersehnter Traum, aber auch kein einfaches Unterfangen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen ostasiatischen Ländern ist es nicht möglich, das Visum einfach bei der Ankunft im Land zu erhalten.

Für einen Urlaub in China müssen sich Touristen lange um ein Visum bemühen.

+++ Nach Venedig: Nächster beliebter Urlaubsort bittet Touristen zur Kasse +++

Letztes Jahr wurden jedoch die strengen Visumregeln für eine kurze Zeit gelockert. Personen, die im Jahr 2024 ihren Urlaub in China verbringen wollen, dürfen ohne ein Visum in das Land reisen. Aber es gibt trotzdem Einschränkungen.

Urlaub in China: neue Entscheidung überrascht alle

Das Visum gilt ausschließlich für 15 Tage. Touristen, die in China eine längere Zeit ihren Urlaub verbringen wollen, benötigen immer noch ein Visum. Außerdem gilt diese Regelung nur für zwölf Länder, inklusive Deutschland. Bei den anderen handelt es sich um Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Malaysia, der Schweiz, Irland, Ungarn, Österreich, Belgien und Luxemburg.

Jetzt hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei einem Staatsbesuch in Frankreich eine überraschende Nachricht verkündet. Wie das Internetprotal „Reise vor 9“ berichtet, wird die visumfreie Einreise für ein weiteres Jahr verlängert. Deutsche Bürger haben also bis Ende 2025 die Möglichkeit, ohne ein Visum Urlaub in China zu machen.

+++ Urlaub auf Rhodos und Kreta war gestern: DAS ist der neue Griechenland-Trend für deutsche Touristen +++

Auf Nachfragen, was der Grund für die Einreiselockerungen sei, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, dass man den Personalaustausch zwischen China und dem Ausland erleichtern möchte. Ein wirtschaftliches Interesse ist aber sicherlich ebenfalls vertreten, denn die Urlauber bringen Geld in das Land.

Visum: mühseliges und langes Verfahren

Aber nicht nur Touristen, die Urlaub in China machen wollen, profitieren von dieser Regelung. Es gilt ebenfalls für Personen, die eine Geschäftsreise nach China machen oder diejenigen, die Freunde und Familie besuchen. Auch der Transit an den großen Flughafen, wie zum Beispiel Shanghai, wird dadurch vereinfacht.

Mehr Themen:

Für alle Urlauber, die immer schon von einer Reise nach China geträumt haben, ist jetzt die Zeit gekommen, das asiatische Land zu entdecken. Touristen müssen nicht mehr viel Zeit und Mühe investieren, um ein Visum zu erhalten, sondern haben für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit, das Land ohne zu bereisen. Sie benötigen lediglich einen Reisepass.