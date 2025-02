Urlaub auf dem Campingplatz: Experte sorgt für Hammer! Er sagt, was viele nicht hören wollen

Urlaub auf dem Campingplatz boomt! Seit Corona ist diese Form des Urlaubs beliebt. Millionen freuen sich auf „ihre“ Ferien, die oft günstiger sind als Pauschalreisen. Doch nicht unter allen Menschen, die auf Urlaub auf dem Campingplatz stehen, herrscht Freude pur.

Denn wegen der vielen Neu-Camper hat sich das klassische Camping verändert – und zwar für immer. Was die kommenden Jahre angeht, hat ein Experte eine klare Meinung. Seine Prognose hat es in sich, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet. Da werden sich einige wohl nicht freuen…

Urlaub auf dem Campingplatz: Experte sorgt für Hammer!

Über 40 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 sind in Sachen Urlaub auf dem Campingplatz absoluter Rekord. Doch vor allem unter den Campern, die schon lange dabei sind, macht sich Frust breit. In Foren wird das deutlich – die Stimmung auf den vielen Camping-Plätzen in Deutschland ist alles andere als gut.

Andere Urlauber grüßen? Heute nicht. Hilfe von Nachbarn annehmen? Lieber nicht. Der „gute Geist“ der 80er- und 90er-Jahre scheint verflogen. Dr. Frank Schaal ist Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD), kennt die Branche wie kaum ein Zweiter. Seine Prognose hat es in sich! „Die guten, alten Zeiten werden nie zurückkommen“, sagt er gegenüber MOIN.de.

Er sagt, was viele nicht hören wollen

Was für ein Nackenschlag für alle Nostalgiker. Doch das habe auch Vorteile, glaubt er. Denn nicht nur die vielen neuen Camper verändern die Branche. Auch die Neuerungen auf den rund 3.200 Camping-Plätzen in Deutschland sorgen für den Boom dieser speziellen Urlaubsform.

Dazu komme, dass viele ältere Platzbetreiber die Leidenschaft an die nächste Generation übergeben – und die Nachfolger würden auf noch mehr Naturnähe und CO₂-Neutralität setzen. Was das Ganze konkret für die Plätze bedeutet und welche Auswirkungen das auch auf die Preise hat, kannst du hier bei MOIN.de nachlesen!