Urlaub auf dem Campingplatz: Ekel-Hygiene am Waschtisch! Das kennt jeder – „Würde kotzen“

Der Urlaub auf dem Campingplatz wird bei vielen Menschen immer beliebter. Wenn es darum geht, wie man sich auf dem Campingplatz verhalten sollte, gehen die Meinungen allerdings stark auseinander. Welche Hygienemaßnahme nun für eine hitzige Diskussion im Netz sorgt, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Die Diskussion wird auf Facebook in einem Forum für Camping-Begeisterte angekurbelt. Hier berichtet ein Urlauber von einer Entdeckung, die ihn zum würgen bringt.

Camping: „Ich würde kotzen“

In dem Facebook-Forum schildert der Mann seine Beobachtung: Er habe schon auf diversen Campingplätzen mitbekommen, wie andere Urlauber sich ihre Zähne putzen, während sie auf Toilette sind. Der User hat dazu eine klare Meinung – „Ich würde kotzen“ schreibt er.

Daraufhin stößt der Facebook-Post des Urlaubers eine heftige Diskussion an. Einige Camping-Begeisterte stimmen ihm zu, andere stören sich nicht an der Hygienemaßnahme. „Zwei Fliegen mit einer Klappe, keine Zeit verschenkt“, argumentiert beispielsweise ein User. Welche Meinungen noch in dem Forum vertreten werden, erfährst du auf Moin.de.

Mehr News:

Das Verhalten von Urlaubern auf dem Campingplatz sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Insbesondere in den sozialen Netzwerken wird sich über andere – meist noch unerfahrene Camper – beschwert. Denn oft werden offizielle Camping-Regeln gebrochen und andere Urlauber fühlen sich gestört. Deshalb gilt für alle, dass man sich vorab über die Regeln, die auf dem Campingplatz herrschen, informieren muss! Weitere Informationen dazu erfährst du auf Moin.de.