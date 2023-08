Urlaub auf Mallorca: Unfassbarer Fund am Strand! Touristen holen sofort ihre Handys heraus

Was ein dickes Ding! Das dachten sich wohl einige Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca. Dort machten sie einen unfassbaren Fund – jetzt kursieren Fotos und Videos davon in den sozialen Netzwerken.

Zu einem Urlaub auf Mallorca gehört für viele Touristen selbstverständlich auch ein Strandausflug dazu. Direkt am Meer gab es am Sonntag (13. August) einen ziemlich spektakulären Anblick: Ein Mega-Thunfisch wurde an den Strand gespült. Das Tier wog satte 120 Kilogramm!

Urlaub auf Mallorca: Nicht der erste dicke Fisch

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, konnten die anwesenden Badegäste ihren Augen kaum trauen. Sie zückten sofort ihre Handys, machten Fotos und Videos von dem Kadaver des Fisches und teilten diese in den sozialen Netzwerken.

Erst kürzlich wurde vor der Nordwestküste von Mallorca in der Nähe von Port de Sóller ein besonders schwererer Thunfisch aus dem Meer gefischt. Das Tier wog unfassbare 300 Kilogramm und wurde für zehn Euro pro Kilogramm in der Fischhandelsbörse in Palma verkauft. Das berichtete der Fischer Antoni Moranta.

Urlaub auf Mallorca: DAS ist der absolute Thunfisch-Wahnsinn

Nicht selten werden aus den balearischen Gewässern Mega-Thunfische an Land gezogen. Der dickste Fisch wurde im Juli vergangenen Jahres von dem ibizenkische Fischerboot Alatxa gefangen, wie die „Mallorca-Zeitung“ schreibt. Dieser Thunfisch brachte 380 Kilogramm auf die Waage und hatte eine Länge von 283 Zentimetern.

Doch nicht nur zu groß geratene Thunfische machen auf der Insel von sich reden. Auch die Preis-Explosion ist auf Mallorca ein Thema.