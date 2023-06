Urlaub auf Mallorca: Preis-Schock! Das musst du jetzt für Bier am Ballermann hinblättern

Den Urlaub auf Mallorca verbinden viele Deutsche mit weißen Sandstränden in traumhaften Buchten, mediterraner Küche und herrlichem Wetter. So sehr die Balearen-Insel sich auch um einen Image-Wechsel bemüht: Ein nicht unerheblicher Teil der Urlauber zieht es auch zum exzessiven Feiern nach Mallorca.

Wer es auf der Partymeile am Ballermann so richtig krachen lassen will, muss in diesem Jahr allerdings ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn zahlreiche Party-Locations haben ihre Preise gegenüber der letzten Saison erhöht. Wir verraten dir, worauf du dich in deinem Urlaub auf Mallorca einstellen musst.

Urlaub auf Mallorca: So viel kostet das Bier am Ballermann

Viele Feierwütige kennen das Spielchen schon vom Oktoberfest. In jedem Jahr müssen die Gäste auf dem Volksfest in München mehr für eine Maß Bier bezahlen. Ähnlich verhält es sich offenbar am Ballermann. Dort sind die Preise für den Gerstensaft gegenüber dem Vorjahr ordentlich gestiegen.

Laut „Mallorca-Zeitung“ musstest du beispielsweise im Megapark noch 4,90 Euro für ein kleines Bier (0,45 Liter) hinblättern. In diesem Jahr sind es 5,30 Euro. Der Preis für ein großes Bier (1 Liter) ist in der beliebten Großraumdiskothek hingegen auf unglaubliche 16,80 Euro (Vorjahr 15,80 Euro) gestiegen. Damit kostet eine Maß sogar mehr als auf dem Oktoberfest. Dazu muss allerdings auch gesagt werden, dass es ein Merchandise-T-Shirt des Megaparks dazu gibt. Ähnlich handhabt es der Bierkönig. Hier gibt es zum Preis von 16,50 Euro einen Liter Bier mit Shirt.

Hier bekommst du die Maß auf Mallorca unter 10 Euro

Wer auf ein T-Shirt verzichten möchte und somit günstiger wegkommen will, sollte schräg gegenüber im Bamboleo einkehren. Hier zahlst du lediglich 9,90 Euro für den Liter Bier (Vorjahr 9,80 Euro). Nicht auszuschließen ist aber, dass die Preise zur Hauptsaison noch einmal anziehen. Dann durchbricht möglicherweise auch das Bamboleo die Schallmauer von 10 Euro für eine Maß Bier.

Wer es sich in seinem Urlaub auf Mallorca also gutgehen lassen will, muss dafür nun tiefer in die Tasche greifen. Denn die Preiserhöhungen für Bier sind nur beispielhaft für das, was dich in der Gastronomie auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen in diesem Jahr erwarten wird.