Urlaub auf Mallorca wird durch SIE zur Qual – „Viele weinende Kinder am Strand“

Der Urlaub auf Mallorca lockt vor allem mit sonnigem Wetter und schönen Stränden. Doch eine Plage am Strand von Cala Millor im Osten der Insel verdirbt vielen Touristen gerade den Urlaub auf Mallorca.

Mehrere Personen mussten nach dem Aufenthalt am Strand eine Apotheke aufsuchen, auch Kinder leiden unter der plötzlich aufgetauchten Gefahr, die zu dieser Zeit sehr unüblich ist.

Urlaub auf Mallorca: Touristen leiden unter Gefahr am Strand

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, tauchen am Strand von Cala Millor aktuell immer mehr Quallen auf, die Urlaubern den Badespaß mehr als vermiesen. Ein Tourist erzählt etwa auf Facebook, dass er am Nachmittag eine „unschöne Begegnung“ mit einer Feuerqualle gehabt habe. Wegen des Quallenstichs suchte er sogar einen Arzt auf, traf im Wartezimmer auf eine andere Touristin, die sich wegen des Zusammenstoßes mit den Nesseltieren behandeln ließ.

Tatsächlich machen die Quallen aktuell vielen Strandbesuchern zu schaffen. „In der Apotheke sagte man uns, dass elf Personen diesbezüglich Medikamente verschrieben wurden“, so der Tourist weiter. Eine weitere Urlauberin ergänzte auf Facebook, dass sogar Quallen-Flaggen am Strand gehisst waren – viele Touristen würden jedoch allerdings gar nicht wissen, was das Symbol auf den Flaggen bedeutet.

Urlaub auf Mallorca: „Achtet bitte verstärkt auf eure kleinen Kinder“

Neben den ungewöhnlichen Flaggen sind einigen Urlaubern auch „viele weinende Kinder am Strand“ aufgefallen. Eine Frau berichtet, dass gleich zwei Personen aus ihrer Familie von einer Qualle gestochen wurden, darunter ihr Neffe. „Keine Panik, aber achtet bitte verstärkt auf eure kleinen Kinder. Eine Mama wusste gar nicht, was los ist, als ihr kleiner Junge plötzlich das Weinen anfing.“

Bei den Quallen am Strand von Cala Millor handelt es sich laut „Mallorca Zeitung“ vermutlich um Feuer- oder Leuchtquallen, die am häufigsten im Mittelmeer vor Mallorca vorkommen. Der Kontakt mit den Nesseltieren kann schmerzhaft sein, ist aber ungefährlich.

Grund für das aktuell verstärkte Auftreten der Quallen soll der Regen sein, der in den letzten Tagen tagsüber in dem Urlaubsort fiel. Üblicherweise kommen die Quallen an den Stränden von Mallorca erst im Herbst oder im Frühling vor.