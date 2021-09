Urlaub auf dem Camping-Platz: Urlauber hat riesengroße Leidenschaft – sein Wohnwagen sieht plötzlich SO aus

So ein Urlaub auf dem Camping-Platz ist richtig toll. Man muss auf nichts verzichten, auch nicht auf den geliebten Fußball.

Es ist zwar schon was her, dass die letzte Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden hat, doch in der NDR-Sendung „Verrückt nach Camping“ spielt sie aber noch einmal die ganze große Rolle.

Foto: imago/Jochen Tack

Urlaub auf dem Camping-Platz: Ein richtiger Fan!

Denn darin hat der Hauptdarsteller der letzten Folge beim Urlaub auf dem Camping-Platz einmal richtig gezeigt, was ein Fan ist. Charly und Regina sind ein Herz und eine Seele. Sie sind Dauercamper auf dem Campingplatz Neuharlingersiel an der Nordsee. Dort ist es normalerweise ruhig und gemütlich.

Doch zur Fußball-WM 2018 verwandelte sich der Wohnwagen der beiden in eine richtige Fan-Oase, berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Der NDR-Bericht holt diese Zeit in die Erinnerung zurück. Denn Charly war richtig im WM-Fieber. Seinen ganzen Wohnwagen hüllte er in Schwarz-Rot-Gold. Ein echter Fußballfan. Und seine Frau Regina? Die steht zu ihrem Mann: „Das passt einfach zu ihm. Deshalb mach‘ ich das ja auch mit. Und wenn das einer albern findet, ist mir egal“, sagt seine Frau Regina.

Camping-Urlaub angesagt wie nie – das steckt dahinter:

Der Begriff Camping umfasst eine sehr breite Spanne von Aktivitäten. Ihnen allen ist gemeinsam, nicht in Gebäuden zu übernachten, sondern in der Natur.

Die Urlauber schlafen in Zelten, Hängematten, Wohnwagen oder Wohnmobilen, in Dachzelten oder ausgebauten Vans. Wird in Zelten gecampt, so spricht man auch von Zelten.

Camping wurde Anfang des 20. Jahrhunderts populär und ist mittlerweile eine weitverbreitete Urlaubs- und Reiseform.

Über zehn Millionen Deutsche betreiben ab und zu Camping oder Caraving, fast zwei Millionen sogar häufig.

2020 gab es in Deutschland 2.862 Campingplätze mit einer Anzahl von etwa 209.000 Stellplätzen.

Was der Fußballverrückte Fan sonst in seiner Doku gemacht hat und wie der Wohnwagen und die dazugehörige Parzelle am Ende ausgesehen haben, kannst du bei unseren Kollegen von MOIN.de nachlesen!