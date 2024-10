Urlaub an der Ostsee: Rot, dick und warm – Gäste haben es sofort im Auge

Einen Urlaub an der Ostsee verbinden die meisten in erster Linie mit Strand, Sonne und warmen Temperaturen. Doch auch im Winter ist ein Urlaub an der Ostsee selbstverständlich möglich. Kalt ist es trotzdem.

Wer in diesen Tagen einen Urlaub an der Ostsee macht, der muss vor allem eins dabei haben: eine Jacke. Es ist kalt geworden in Deutschland. Logisch, ist ja auch Winter. Damit man am Strand nicht mehr ganz so sehr friert, haben sich kreative Köpfe etwas ganz Besonderes ausgedacht, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ weiß.

Rotes Ding versetzt Touristen in Staunen

Es ist rot, dick und du erkennst es schon von weitem. Plötzlich liegt mitten am Strand an der Ostsee ein merkwürdiges Ding. Doch was soll das bitte sein?

Timmendorfer Strand, Fehmarn oder Heiligenhafen – in zahlreichen Ostsee-Orten gibt es das rote Teil zu betrachten: Es ist eine riesige Wärmflasche. Das Motto des wärmenden Gegenstands in XXL-Format: „Hot, hotter, Wärmy“. Die ganze Region soll profitieren. Auch die Touristen.

Zahlreiche Bilder machen die Runde

Die Erfinder der „Wärmy“ scheinen kreativ zu sein. So soll ein animierter Riese namens „Runi“, den bislang noch „niemand gesehen“ haben soll, die Wärmflasche am Ostsee-Strand abgelegt haben. Er will Menschen etwas Gutes tun.

Die dunkle Jahreszeit soll attraktiver gestalten werden, so die Erfinder der Wärmeflasche. In den sozialen Netzwerken machen aktuell zahlreiche Bilder die Runde. Menschen räkeln sich auf der großen Gummi-Matratze in Flaschen-Form. Witzige Bilder können Ostsee-Liebhaber zukünftig auch noch auf Fehmarn, in Heiligenhafen, Scharbeutz, Eutin, Plön, Großenbrode, Timmendorfer Strand und Kellenhusen machen. „Wärmy“ geht nämlich on Tour.

