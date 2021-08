Urlaub an der Nordsee: Schlimme Aufnahmen! Dieses Problem kriegt einfach keiner in den Griff

Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

„Ich bin ehrlich angewidert!“, sagt Kristina Kreiss, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Insel Sylt. Jeden Morgen ist sie am Hauptstrand auf Sylt unterwegs, um dort den Müll aufzusammeln. Jetzt hat sie ihre Erfahrungen in einem Blogeintrag veröffentlicht. Beim Urlaub an der Nordsee verhalten sich anscheinend nicht alle Menschen vorbildlich.

Unser Partnerportal Moin.de berichtet, dass jeden Morgen drei Strandreiniger vor Sonnenaufgang mit Arbeitshandschuhen und Müllsäcken bewaffnet zum Strand kommen, um dort aufzuräumen, bevor der Urlaub an der Nordsee für die Touristen wieder weitergeht.

Urlaub an der Nordsee: Unfassbare Szenen am Strand auf Westerland

„Die schiere Menge an Kippen entsetzt mich. Es ist nicht so, dass mir das vorher nicht bewusst war. Aber es so deutlich vor Augen geführt zu bekommen, lässt mich etwas verzweifeln“, so Kreiss. Doch nicht nur das...

Urlaub an der Nordsee: Wenn die Badegäste abends den Strand auf Sylt verlassen, hinterlassen viele ein Schlachtfeld an Müll. (Symbolbild) Foto: imago images

Das Müllproblem reicht viel weiter und ist einfach nicht in den Griff zu bekommen: Bergeweise Bierflaschen, Plastik- und Pappbecher, Flaschendeckel, Kronkorken, Pizzakartons und vieles mehr.

Sie wird richtig wütend. „Ich verstehe nicht, warum man seinen eigenen Müll nicht wieder mit nach Hause nimmt?! Hergeschleppt hat man ihn schließlich auch! Was, um alles in der Welt, bewegt vernunftbegabte Menschen, einen riesigen Müllhaufen am Strand zu verteilen?

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

