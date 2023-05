Urlaub an der Nordsee: HIER erwartet Besucher eine heftige Preis-Klatsche

Eigentlich sollte Urlaub vor allem eins sein: erholsam. Beim Urlaub an der Nordsee dürften Strand-Fans ganz auf ihre Kosten kommen. Immerhin gibt es hier diverse Orte, an denen Entspannung großgeschrieben wird. Bitter nur, wenn man gedanklich gar nicht abschalten kann, weil an jeder Ecke die große Preis-Klatsche wartet.

So zumindest schildern es Nordseeurlauber, die kürzlich in St. Peter-Ording unterwegs waren, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

Urlaub an der Nordsee sorgt für Aufregung

„Endlose Weite, frische Nordseeluft und Spaziergänge am Strand und im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer sorgen für natürliche Erholung“, heißt es auf der offiziellen Website der Stadt. Das Angebot für Touristen kann sich sehen lassen. Dementsprechend groß ist die Nachfrage.

Aber zu einem Urlaub an der Nordsee gehört nicht nur der obligatorische Strandspaziergang, sondern auch mal ein Abendessen im Ort oder eine Currywurst im Ortsteil Dorf. Doch genau hier ist Urlaubern zufolge nicht mehr viel von Entspannung zu spüren. Bei Facebook äußerte sich ein St.-Peter-Ording-Gast jetzt empört über die Preispolitik vor Ort, wie Moin.de berichtet.

Urlauber dokumentiert Hammer-Preise

Besagter Urlauber hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Ausgaben zu dokumentieren. In der Tat sehen diese Preise happig aus. So ist hier die Rede von einer Currywurst für satte 16,90 Euro. Ein maritimes Rührei mit Krabben auf Schwarzbrot sollen 22 Euro gekostet haben. Für ein 0,4 Liter Bier soll er schlappe 5,50 Euro gezahlt haben.

Als Reaktion darauf meldeten sich andere Facebook-Nutzer zu Wort und bestätigten die Aussagen. Gleichwohl einige die Preissteigerung mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis an einem touristischen Ort wie St. Peter-Ording als durchaus angemessen empfinden.

Was eine Sprecherin der Tourismus-Zentrale von St. Peter-Ording zu der Preissteigerung sagt, erfährst du bei unserem Partnerportal Moin.de.