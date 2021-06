Urlaub an der Nordsee: Was eine Frau hier beobachtet hat, macht sie fassungslos! „Geht gar nicht“

Endlich ist Urlaub an der Nordsee wieder für Deutsche erlaubt. Die Möglichkeiten werden nun von vielen Touristen fleißig genutzt.

Doch nicht für alle hat Urlaub an der Nordsee nur positive Auswirkungen, wie dieser Fall zeigt.

Urlaub an der Nordsee: Frau ist stinksauer

Wegen der aktuell niedrigen Corona-Inzidenzen an der Nordsee, dürfen die Touristen-Orte endlich wieder Urlauber begrüßen. Dank des derzeit warmen Wetters in Deutschland bietet sich ein Urlaub an der heimischen Küste für viele Deutsche an.

Infos zur Nordsee:

Die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

Sie ist ein Schelfmeer und liegt im nordwestlichen Europa

Ihre mittlere Tiefe liegt bei 95 Metern

Die Nordsee umfasst eine Fläche von etwa 575.000 Quadratkilometern

Zu den beliebten Zielen für Urlaub an der Nordsee gehört auch die Insel Sankt Peter-Ording. Doch Touristen bringen für die Anwohner nicht nur positive Dinge mit. Eine Frau ist nun wegen des Verhaltens einiger Urlauber ausgerastet, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Was eine Frau hier beobachtet hat, macht sie fassungslos!

Ihrem Ärger über einige Urlauber an der Nordsee macht die Frau auf Facebook Luft. „Das geht echt gar nicht. Wir haben die Leute schon auf dem Hinweg gesehen, da sie durch ihre unangenehme Lautstärke aufgefallen sind. Auf dem Rückweg waren diese Hinterlassenschaften vorzufinden. Die sollten sich derart schämen.“

Dazu postet sie noch ein Foto, auf welchem der hinterlassene Müll an und in einem Strandkorb zu sehen ist. Viele Mitglieder der Facebook-Gruppe, in der sie das Foto gepostet hat, stimmen ihr zu. „Was stimmt eigentlich mit den Leuten nicht? Kann man seinen Müll nicht in den Mülleimer werfen oder mitnehmen? Ich verstehe sowas einfach nicht. Anscheinend keine Erziehung genossen. Macht nur noch wütend“, lautete beispielsweise ein aufgebrachter Kommentar zu dem Foto.

Urlaub an der Nordsee: Eine Frau regte sich über Müll am Strand auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Urlaub an der Nordsee: Eine Frau regte sich über Müll am Strand auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel