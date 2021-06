Urlaub an der Nordsee: Menschen schlendern am Strand entlang – dann machen sie eine traurige Entdeckung

Ebbe und Flut ist für Küstenbewohner nichts Ungewöhnliches. Doch wie entsteht dieses Naturphänomen? Wir erklären es Dir in diesem Video.

Was für eine traurige Nachricht! Touristen wollten im Urlaub an der Nordsee eigentlich nur am Strand spazieren gehen. Doch dort mussten sie eine schlimme Entdeckung machen.

In Büsum an der Nordsee wurde am Wochenende der erste Heuler der Saison gefunden. Der kleine Seehund konnte aber wenigstens gerettet und zur Seehundstation gebracht werden. Darüber berichtet unser Partnerportal Moin.de.

Urlaub an der Nordsee: Touristen haben einen schlimmen Fund an der Küste gemacht. (Symbolbild) Foto: imago images

Der Seehundjäger Karl-Heinz Kolle hat das junge Tier - er schätzt das Alter des Heulers auf zwei bis drei Tage - in seine Obhut genommen.

Doch leider ist der kleine Seehund keine Seltenheit. In Schleswig-Holstein ist er nun der zehnte Seehund in der Saison, der mutterseelenallein an die Küste angespült wurde.

Foto: imago images

Wenn du einen Heuler siehst, ist es ganz wichtig, dass du dich korrekt verhältst. Nähere dich dem Tier bloß nicht, denn dann könnte es fliehen, was der kleine Heuler nicht überleben könnte. Auch sollten Hunde ferngehalten werden. Danach solltest du die Seehundstation anrufen. Wenn du die Nummer nicht kennst, ist auch die Polizei dein Ansprechpartner.

Noch mehr Tipps und Infos zu den Seehunden und Heulern gibt es bei Moin.de. (js)

