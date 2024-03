Urlaub in Amsterdam: Anwohnern reicht’s! Touristen haben das Nachsehen

Amsterdam ist für viele Deutsche ein beliebtes Ziel für einen kurzen Städtetrip oder auch einen längeren Urlaub. Die schöne Stadt lädt zu langen Spaziergängen entlang der Kanäle ein, bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und das Meer ist nur einen Katzensprung entfernt. Doch der Massentourismus in der niederländischen Hauptstadt ist den Einwohnern ein Dorn im Auge.

Die Stadt wehrt sich schon lange gegen die vielen Touristen, so ist das Kiffen in der Innenstadt bereits verboten und auch eine erhöhte Touristensteuer soll die Menschenmassen eindämmen. Doch nun hat die Stadt die Nase voll – es gibt die nächste Änderung.

Urlaub in Amsterdam: Regeländerung für Touristen

Wer künftig in der beliebtesten Stadt Urlaub machen will, muss vorher ein Quiz absolvieren. Ziel ist es, die Besucher schon vor Reiseantritt mit den Benimmregeln vertraut zu machen. In dem interaktiven Quiz mit dem Namen „Amsterdam Rules“ können Reisende Angaben zu ihrer geplanten Reise machen. Anschließend wird abgefragt, wie sich die Touristen ihre Reise vorstellen. Dabei wird den Reisenden deutlich gemacht, was verboten ist und wie sie sich verhalten sollen.

Wer beispielsweise angibt, im Urlaub im eigenen Auto übernachten zu wollen, wird darauf hingewiesen, dass dies verboten ist und ein Bußgeld sowie hohe Parkgebühren nach sich ziehen kann. Wer angibt, bis fünf Uhr morgens feiern zu wollen, erhält wiederum eine Absage. Die Bars schließen nämlich schon um 2 Uhr.

Benimmregeln durch ein Quiz

Weitere Fragen wie „Möchten Sie die Stadt mit einem Drink oder Joint in der Hand erkunden?“ oder „Welche berühmten niederländischen Produkte würden Sie gerne ausprobieren?“ sollen den zukünftigen Urlaubern die restlichen Regeln in der niederländischen Stadt nahelegen.

Wer beim Quiz lange genug konsequent auf alles klickt, was irgendwie verboten klingt, bekommt am Ende einen Tipp: „Schade, in Anbetracht Ihrer Vorlieben bietet Amsterdam vielleicht nicht die Erfahrung, die Sie suchen. Lesen Sie den Leitfaden, um zu erfahren, warum.“ (mit dpa)