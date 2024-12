Beliebte Urlaubs-Region rechnet mit Touristen ab! Neues Verbot entsetzt alle

Touristen sind für die betroffenen Regionen Fluch und Segen zugleich: Zum einen sorgen sie für volle Kassen und kurbeln die Wirtschaft ordentlich an. Zum anderen sorgen sie für überfüllte Städte und die Touristen benehmen sich teilweise wie eine offene Hose. Jetzt rechnet eine beliebte Urlaubs-Region mit Urlaubern gnadenlos ab!

Tulpen, Käse und Windmühlen: Die Niederlande haben ihren ganz eigenen Charme. Und vor allem uns Deutsche zieht es regelmäßig in das Nachbarland. Denn neben Camping an der Nordsee hat Holland noch einiges mehr zu bieten – zum Beispiel Amsterdam als Hauptstadt. Doch dort sorgt jetzt ein neues Touristen-Gesetz für ordentlich Wirbel!

Amsterdam möchte die Stadt den Einwohnern zurückgeben

Wie das Online-Portal „Ruhr24“ berichtet, greift man in Amsterdam im Kampf gegen den Massentourismus jetzt ordentlich durch. Dabei kündigte die Großstadt erst im Frühling an, keine Hotels mehr zu bauen. Jetzt geht die Stadt noch einen Schritt weiter: Hotels, die beispielsweise im Zuge von Renovierungs-Maßnahmen die Anzahl an Schlafplätze erhöhen möchten, dürfen dieses Vorhaben nicht in die Tat umsetzen!

Amsterdam will somit wieder mehr Lebensqualität in die Stadt bringen. Doch das Verbot von mehr Hotelbetten ist längst nicht alles gewesen: Außerdem prüft die Stadt, ob Theater in dem bekannten Rotlichtviertel früher schließen sollen. Auch Bars, Kneipen etc. könnten dann schon eher ihre Pforten dicht machen müssen. So will Amsterdam mehr Ruhe in die Stadt bringen.

Diese weitere Maßnahme plant die Holland-Metropole

Auch die Coffeeshops sollen weichen. Mit diesen Maßnahmen möchte Amsterdam seinen Anwohnern die Stadt Stück für Stück zurückgeben. Es bleibt abzuwarten, ob das mit diesen Radikal-Maßnahmen tatsächlich gelingen wird…