Urlaub 2023: Krasse Prognose! Reisende müssen mächtig draufzahlen – Insider verraten Tricks

Von wegen Sommer, Sonne, Strand und Meer! Für Touristen wird der Urlaub 2023 zu einem dicken Brett, das es zu bohren gilt – gerade finanziell wird er tiefe Löcher in die Haushaltskassen reißen. Denn aktuelle Prognosen von Reise-Anbietern verheißen nichts Gutes!

Schon wegen der Corona-Pandemie musste man in den letzten Jahren Hindernisse bei der Urlaubsplanung aus dem Weg räumen: Test- und Quarantäne-Verpflichtungen, dazu ohnehin Flugtickets, die etwas teurer waren als noch von vor der Pandemie. Aktuell drücken hohe Energie- und Lebensmittelpreise auf den Gemüt der Menschen in Deutschland. Und für den Urlaub 2023 ist keine Besserung in Sicht…

Urlaub 2023: Reisende müssen dieses Jahr ordentlich draufzahlen

Diese Redaktion fragte bei drei der beliebtesten Reise-Veranstaltern Deutschlands nach: Wird der Urlaub 2023 schlicht unbezahlbar teuer? Und wo kann man noch Schnäppchen machen? Ein Sprecher von Tui Reisen gibt zu: „Auch Reisepreise sind gestiegen, grundsätzlich steigen die Preise für Reisen aber weniger als die Gesamtinflationsrate.“

Er macht aber auch Urlaubern Hoffnung: „Das Preisbild ist von Land zu Land unterschiedlich, auch innerhalb eines Reiseziels gibt es je nach Hotel Unterschiede. In der Regel sind die meisten Schnäppchen für den Sommerurlaub von November bis Ende Februar zu entdecken.“

Urlauber sollten früh und All-Inclusive buchen

Er empfiehlt Frühbucherrabatte, die attraktiver seien als ein Last-Minute-Angebot: „Dies gilt vor allem, wenn Urlauber sehr konkrete Vorstellungen vom Urlaubsziel, Zeitraum oder Hotel haben.“ Der Tui-Sprecher mit einem Spartipp für Familien: „Hier empfiehlt es sich, bis Ende Februar den Familienurlaub zu buchen, bevor die Kinderfestpreisaktion ausläuft. Günstiger gibt es keine Flugreisen für Kinder.“

Ähnlich sieht es auch DER Touristik, die zur Rewe-Gruppe gehört. Ein Sprecher mit einem weiteren Tipp für Urlauber: „Mit einem All-Inclusive-Paket haben Reisende vor Ort die volle Kostenkontrolle über ihre Verpflegung. Schon im Sommer 2022 wurde mehr All-Inclusive gebucht als noch vor der Pandemie. Wir gehen davon aus, dass der Trend anhält.“ Attraktive Angebote für einen günstigen Badeurlaub im Sommer gebe es konkret in Bulgarien und Tunesien.

Türkei, Nordafrika und Mallorca beliebteste Reiseziele

Alltours aus Düsseldorf rechnet überdies nicht mit weiteren Preissteigerungen bis zum Sommer 2023. Ein Sprecher zu dieser Redaktion: „Das Buchungsaufkommen ist im Augenblick sehr hoch. Es besteht nach den corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre noch ein großer Nachholbedarf. Wir raten daher, nicht auf Last-Minute-Schnäppchen zu hoffen, sondern frühzeitig zu buchen.“

Seine Tipps für günstige Sommerurlaube: die Türkei und Ägypten. Der Sprecher weiter: „Attraktive Ziele mit einem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist Mallorca wie in jedem Jahr eines unserer beliebtesten Reiseziele.“